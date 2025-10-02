Giornata Mondiale della Vista 2025: screening gratuiti a Varese per la prevenzione delle patologie oculari
Giovedì 9 ottobre, screening gratuiti e conferenza stampa per sensibilizzare sulla salute visiva
In occasione della Giornata Mondiale della Vista 2025, che si celebra ogni anno per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla prevenzione della cecità e delle patologie oculari, la Sezione Territoriale di Varese dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (U.I.C.I.), con il patrocinio di IAPB Italia e la collaborazione di diverse realtà sanitarie e formative locali, offre una giornata dedicata alla prevenzione della vista con screening gratuiti per tutti i cittadini.
Screening gratuiti per la cittadinanza
Il 9 ottobre 2025, dalle 9.00 alle 13.00, sarà possibile sottoporsi gratuitamente a test di controllo della vista presso la sede dell’U.I.C.I. di Varese, in via XX Settembre. Gli interessati dovranno fissare un appuntamento telefonando al 0332 260 348, dal lunedì al venerdì, negli orari 9.00-13.00. L’iniziativa, che ormai da anni coinvolge il territorio, vuole offrire una possibilità di accesso alla diagnosi precoce per la prevenzione di malattie oculari, come il glaucoma e la degenerazione maculare.
Un’iniziativa che coinvolge le realtà locali
Grazie alla collaborazione con il reparto di oculistica dell’ASST Sette Laghi, diretto dal Dott. Radice, e al supporto del servizio glaucoma coordinato dal Dott. Digiuni, la giornata di screening permetterà ai partecipanti di usufruire della consulenza di specialisti altamente qualificati. Il coinvolgimento dell’IPSSCTS L. Einaudi di Varese, con gli studenti del corso di ottica, e il contributo tecnico di Frastema Ophthalmics, brand di FE-Group, che fornirà le apparecchiature necessarie, renderanno l’iniziativa ancora più completa e accessibile.
Un’opportunità importante per la salute visiva
L’iniziativa, che ha visto la storica collaborazione tra U.I.C.I. di Varese, IAPB Italia e altri partner locali, rappresenta un’opportunità unica per i cittadini di Varese e provincia di avere un accesso gratuito a screening visivi accurati e di alta qualità. Un’occasione importante, per sensibilizzare tutti, in particolare le persone anziane, sulla necessità di effettuare controlli regolari per prevenire malattie oculari che, se non diagnosticate in tempo, possono portare a gravi compromissioni della vista.
Per informazioni e prenotazioni:
Telefono: 0332 260 348 (dalle 9.00 alle 13.00, dal lunedì al venerdì)
Sede U.I.C.I. di Varese: Via XX Settembre, 12 – Varese
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
pedraz su La settimana della Tre Valli: "Il ciclismo di tutto il mondo arriva in provincia di Varese"
befania.va su Dal primo ottobre prende il via la campagna vaccinale contro l'influenza
Giuseppe Giudici su Polo logistico di Olgiate Olona, il sindaco Montano rassicura: "Non creerà problemi ambientali"
tremaghi su Varese rende omaggio al fotografo Giorgio Casali
Felice su Come sarà lo sciopero dei trasporti di lunedì 22 settembre
ccerfo su Decidere bene nell’era del rumore. Da New York a Varese: che cosa impariamo dalla vita (compressa) dei leader
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.