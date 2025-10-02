Giornata Mondiale della Vista 2025: screening gratuiti a Varese per la prevenzione delle patologie oculari

In occasione della Giornata Mondiale della Vista 2025, che si celebra ogni anno per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla prevenzione della cecità e delle patologie oculari, la Sezione Territoriale di Varese dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (U.I.C.I.), con il patrocinio di IAPB Italia e la collaborazione di diverse realtà sanitarie e formative locali, offre una giornata dedicata alla prevenzione della vista con screening gratuiti per tutti i cittadini.

Screening gratuiti per la cittadinanza

Il 9 ottobre 2025, dalle 9.00 alle 13.00, sarà possibile sottoporsi gratuitamente a test di controllo della vista presso la sede dell’U.I.C.I. di Varese, in via XX Settembre. Gli interessati dovranno fissare un appuntamento telefonando al 0332 260 348, dal lunedì al venerdì, negli orari 9.00-13.00. L’iniziativa, che ormai da anni coinvolge il territorio, vuole offrire una possibilità di accesso alla diagnosi precoce per la prevenzione di malattie oculari, come il glaucoma e la degenerazione maculare.

Un’iniziativa che coinvolge le realtà locali

Grazie alla collaborazione con il reparto di oculistica dell’ASST Sette Laghi, diretto dal Dott. Radice, e al supporto del servizio glaucoma coordinato dal Dott. Digiuni, la giornata di screening permetterà ai partecipanti di usufruire della consulenza di specialisti altamente qualificati. Il coinvolgimento dell’IPSSCTS L. Einaudi di Varese, con gli studenti del corso di ottica, e il contributo tecnico di Frastema Ophthalmics, brand di FE-Group, che fornirà le apparecchiature necessarie, renderanno l’iniziativa ancora più completa e accessibile.

Un’opportunità importante per la salute visiva

L’iniziativa, che ha visto la storica collaborazione tra U.I.C.I. di Varese, IAPB Italia e altri partner locali, rappresenta un’opportunità unica per i cittadini di Varese e provincia di avere un accesso gratuito a screening visivi accurati e di alta qualità. Un’occasione importante, per sensibilizzare tutti, in particolare le persone anziane, sulla necessità di effettuare controlli regolari per prevenire malattie oculari che, se non diagnosticate in tempo, possono portare a gravi compromissioni della vista.

Per informazioni e prenotazioni:

Telefono: 0332 260 348 (dalle 9.00 alle 13.00, dal lunedì al venerdì)

Sede U.I.C.I. di Varese: Via XX Settembre, 12 – Varese