Giovani studenti ripensano il futuro dei piccoli comuni, un laboratorio a Castello Cabiaglio
Dal 23 al 26 ottobre il paese ospiterà gli incontri "Piccoli comuni, immaginari urbani e risorse territoriali", promosso da CURA Lab (Politecnico di Milano e Università di Milano Bicocca), con la Società Italiana di Antropologia Applicata
Dal 23 al 26 ottobre Castello Cabiaglio ospiterà il laboratorio residenziale “Piccoli comuni, immaginari urbani e risorse territoriali”, promosso dal laboratorio di ricerca CURA Lab (Politecnico di Milano e Università di Milano Bicocca), con la Società Italiana di Antropologia Applicata, il patrocinio del Comune di Castello Cabiaglio e la collaborazione de Il Bosco Verde APS.
Dieci studenti provenienti da Varese, Bologna, Cremona, Lodi, Ravenna, Rimini, Roma e Torino si confronteranno sul tema della rigenerazione urbana e il riutilizzo dei vuoti abitativi e commerciali, condividendo i risultati delle loro attività con i residenti del paese.
Ecco due momenti aperti al pubblico:
Giovedì 23 ottobre, alle 21:00, in Sala Polivalente: proiezione del documentario “Fare paese” (45 min) e dibattito in presenza di una delle registe.
Il documentario Fare Paese, prodotto dai collettivi Frange Mobili e La Bandita nell’Appennino meridionale durante l’estate del 2023, traccia le possibili traiettorie di vita, a tratti in controtendenza, dei giovani di sei paesi attraversati tra Calabria, Basilicata e Puglia. Molti scelgono di restare o tornare nei territori d’origine, intersecando l’attrazione per la città con nuovi modelli di vita, di comunità e forme di cura per fare paese.
Domenica 26 ottobre, alle 9:30, in Sala Polivalente: restituzione pubblica dei risultati del laboratorio. “Come riutilizzare gli spazi vuoti di Castello Cabiaglio? Spunti per un dibattito pubblico”. A seguire aperitivo.
