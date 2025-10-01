Giovanni Nicolini: arte, media e pensiero nell’era della comunicazione

Per molti varesini, amanti dell’arte contemporanea, il nome di Giovanni Nicolini è familiare. Tanti sono stati gli incontri e le mostre organizzate negli ultimi quindici anni in provincia di Varese dal Distretto Rurale a cui l’artista emiliano ha partecipato. I temi trattati da Nicolini riguardano il rapporto tra arte e comunicazione, linguaggi e media. (nella foto, Nicolini ritratto durante la mostra al Castello di Masnago ottobre 2022)

Una mostra a Reggio Emilia (dal 4 al 17 ottobre nell’Atrio Centrale dell’Ex Seminario Vescovile di via Timavo 93) intitolata “Giovanni Nicolini. Dall’intermedialità all’estetica della comunicazione”, ne racconta il percorso di oltre cinquant’anni di ricerca visiva e teorica, tra sperimentazione e nuove prospettive.

L’esposizione è curata da Lorenzo Manera, con il contributo di Camilla Cantadori, e nasce nell’ambito del progetto FAR AI images, promosso dal DESU – Dipartimento di eccellenza dell’ateneo emiliano, in collaborazione con la Fondazione Palazzo Magnani.

Il progetto prende le mosse da una precedente esperienza realizzata nel 2018 all’Università Bocconi di Milano sotto la cura di Elena Pontiggia, ma qui viene ampliato e approfondito. L’itinerario espositivo contestualizza storicamente il periodo di formazione di Giovanni Nicolini tra anni Sessanta e Settanta, documenta le iniziative sviluppate a partire dai primi anni Ottanta e propone nuove letture legate alle ricerche più recenti.

Un lavoro che intreccia arti visive, teoria dei media e riflessioni sulla comunicazione contemporanea, offrendo una prospettiva originale sul dialogo fra discipline e tecnologie. Un appuntamento che unisce riflessione teorica e memoria storica, pensato per chi si interessa di arti visive, comunicazione e trasformazioni culturali in epoca digitale.

L’inaugurazione è prevista sabato 4 ottobre alle ore 11. La mostra sarà visitabile ogni giorno feriale fino al 17 ottobre, dalle ore 8.00 alle 19.00, con ingresso libero.

Per informazioni: tel. 0522 522161 / 522612 / 522219, e-mail amministrazione.dismi@unimore.it , sito www.dismi.unimore.it