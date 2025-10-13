Giubileo dello sportivo al Sacro Monte, in 115 per riflettere su sport e fede
Sabato pomeriggio la salita meditativa e la Messa in Santuario con tre sacerdoti concelebranti, , organizzata dal Csi provinciale ha richiamato fedeli da tutta la zona per riflettere sul valore educativo dello sport
Sabato 11 ottobre il Sacro Monte di Varese ha accolto il Giubileo dello sportivo, iniziativa promossa dal CSI della provincia di Varese che ha visto la partecipazione di oltre 115 iscritti provenienti da tutta la zona.
Il pomeriggio è iniziato alle 16 con la salita al Sacro Monte lungo la Via delle Cappelle, un percorso accompagnato da testi meditativi e testimonianze che hanno aiutato i partecipanti a riflettere sul significato profondo dello sport nella vita di fede.
Alle 18 la celebrazione eucaristica in Santuario, presieduta da don Michele Pusceddu, assistente spirituale del CSI di Varese e vicario della Comunità pastorale Maria Immacolata, con la concelebrazione di don Stefano Guidi, Direttore della Federazione Oratori Milanesi, e don Eros Monti, arciprete del Santuario.
Durante l’omelia sono stati sottolineati gli aspetti educativi dello sport, inteso come strumento per raggiungere obiettivi comuni e come occasione per crescere nella fede e nella propria umanità.
