Varese News

Archivio

Giubileo dello sportivo al Sacro Monte, in 115 per riflettere su sport e fede

Sabato pomeriggio la salita meditativa e la Messa in Santuario con tre sacerdoti concelebranti, , organizzata dal Csi provinciale ha richiamato fedeli da tutta la zona per riflettere sul valore educativo dello sport

Al sacro Monte il giubileo dello sportivo

Sabato 11 ottobre il Sacro Monte di Varese ha accolto il Giubileo dello sportivo, iniziativa promossa dal CSI della provincia di Varese che ha visto la partecipazione di oltre 115 iscritti provenienti da tutta la zona.

Galleria fotografica

Al sacro Monte di Varese il giubileo dello sportivo 4 di 8
Al sacro Monte il giubileo dello sportivo
Al sacro Monte il giubileo dello sportivo
Al sacro Monte il giubileo dello sportivo
Al sacro Monte il giubileo dello sportivo

Il pomeriggio è iniziato alle 16 con la salita al Sacro Monte lungo la Via delle Cappelle, un percorso accompagnato da testi meditativi e testimonianze che hanno aiutato i partecipanti a riflettere sul significato profondo dello sport nella vita di fede.

Alle 18 la celebrazione eucaristica in Santuario, presieduta da don Michele Pusceddu, assistente spirituale del CSI di Varese e vicario della Comunità pastorale Maria Immacolata, con la concelebrazione di don Stefano Guidi, Direttore della Federazione Oratori Milanesi, e don Eros Monti, arciprete del Santuario.

Durante l’omelia sono stati sottolineati gli aspetti educativi dello sport, inteso come strumento per raggiungere obiettivi comuni e come occasione per crescere nella fede e nella propria umanità.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 13 Ottobre 2025
Leggi i commenti

Galleria fotografica

Al sacro Monte di Varese il giubileo dello sportivo 4 di 8
Al sacro Monte il giubileo dello sportivo
Al sacro Monte il giubileo dello sportivo
Al sacro Monte il giubileo dello sportivo
Al sacro Monte il giubileo dello sportivo

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.