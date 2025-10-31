Varese News

Giuseppe Rosafio a “La Materia del Giorno” per raccontare il baseball per ciechi

Il giocatore degli Hurricane Varese spiegherà le regole ma anche le emozioni di questa disciplina. Appuntamento per lunedì 3 novembre alle ore 16

Si parla di sport a “La Materia del Giorno”. Lunedì 3 novembre alle ore 16 – in diretta sui canali di VareseNews – la rubrica di VareseNews ospiterà  Giuseppe Rosafio, per parlare di uno sport straordinario e inclusivo: il baseball per ciechi.

Il baseball per ciechi è una disciplina che permette a persone non vedenti o ipovedenti di confrontarsi con uno sport all’aria aperta. Giuseppe Rosafio, giocatore degli Hurricane Varese, aiuterà a scoprire le regole ma anche le emozioni di questa disciplina.

L’intervista sarà anche l’occasione per ricordare il toccante documentario prodotto da VareseNews, “La libertà in un diamante” , che ha raccontato le storie e le emozioni di questi atleti, evidenziando il loro incredibile spirito. La pellicola ha mostrato al pubblico la bellezza e l’energia di uno sport in cui la vista non è necessaria per “vedere” il valore della squadra e la gioia della competizione.

Pubblicato il 31 Ottobre 2025
