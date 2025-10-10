Gli studenti del Liceo Crespi diventano “Apprendisti Ciceroni” al Castello di Fagnano Olona

Un weekend tra storia, architettura e giovani guide. In occasione delle Giornate FAI d’Autunno, in programma sabato 11 e domenica 12 ottobre, alcune studentesse e studenti del Liceo Daniele Crespi di Busto Arsizio parteciperanno come Apprendisti Ciceroni presso il Castello Visconteo di Fagnano Olona, sede del Municipio e edificio di origine medioevale affacciato sul fiume Olona.

Il castello e la sua storia (con fantasma)

La fortificazione sorge in posizione strategica, su un ciglio che guarda al corso dell’Olona, lungo l’antica strada che collegava Milano a Castelseprio e, da lì, verso il cuore dell’Europa. Un punto panoramico inaspettato che merita una sosta.

Il castello, di proprietà dei Visconti a partire dal XIV secolo, conserva ancora oggi lo stemma della casata su pareti e inferriate. Oltre al valore storico e architettonico, il sito alimenta anche qualche leggenda: pare che tra le sue mura si aggirino ancora dei fantasmi…

Studenti in prima linea

Il gruppo di Apprendisti Ciceroni del Crespi, composto da ragazzi e ragazze dei tre indirizzi – linguistico, scienze umane e classico – guiderà i visitatori alla scoperta del castello sabato dalle 14:00 alle 18:00 e domenica dalle 10:00 alle 18:00 (ultimo ingresso alle 17:30).

Un’esperienza formativa e coinvolgente, che ogni anno porta gli studenti a confrontarsi con il pubblico e a raccontare il patrimonio culturale del territorio.

Le Giornate FAI d’Autunno

Giunta alla quattordicesima edizione, l’iniziativa promossa dal FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano permette di visitare a contributo libero luoghi normalmente chiusi o poco conosciuti, grazie all’impegno delle Delegazioni locali e di migliaia di giovani volontari in tutta Italia. Una vera e propria festa culturale diffusa, pensata per avvicinare i cittadini alla storia, all’arte e alla natura del nostro Paese, con l’obiettivo di sensibilizzare alla tutela del patrimonio comune.