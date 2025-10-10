Gli studenti di Cuveglio alla Marcia della Pace di Assisi: un cammino di formazione e impegno civile

Il prossimo 12 ottobre sarà una giornata speciale per gli studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado di Cuveglio, che parteciperanno alla Marcia per la Pace e la Fraternità Perugia-Assisi, uno degli appuntamenti più significativi del panorama educativo e civile italiano.

L’iniziativa, promossa e organizzata da un gruppo di docenti fra i quali figura la prof di Arte e Immagine Marta Pavoni, rappresenta il culmine di un percorso formativo che ha coinvolto gli studenti nella riflessione sui temi della pace, della non violenza, dei diritti umani e della cittadinanza attiva.

L’istituto di Cuveglio ha recentemente aderito alla Rete Nazionale delle Scuole di Pace, progetto che promuove la formazione di giovani costruttori e costruttrici di un futuro più giusto e solidale. L’ingresso in questa rete consente di partecipare a iniziative di grande rilievo come la Giornata della Cura e il Festival della Pace, oltre a numerosi scambi e percorsi formativi rivolti a studenti e docenti.

«La scuola – sottolinea la prof Pavoni – ha un ruolo fondamentale nella formazione di cittadini consapevoli e responsabili. Educare alla pace e alla cura dell’altro significa dare ai ragazzi strumenti concreti per costruire una società più equa e solidale».

La Marcia Perugia-Assisi, che da oltre sessant’anni riunisce migliaia di persone da tutta Italia, sarà per i giovani cuvegliesi non solo un momento di partecipazione collettiva, ma anche un’esperienza di crescita personale e civica. Dopo aver approfondito in classe i principi della Costituzione Italiana, la giustizia sociale e il valore della convivenza pacifica, i ragazzi potranno ora tradurre in azione quanto appreso, camminando insieme a coetanei, insegnanti e cittadini di ogni età.

«Sarà un’occasione – aggiunge l’insegnante – per trasformare la conoscenza in esperienza, per sentire che ognuno di noi può fare la differenza, anche con un passo alla volta».

L’iniziativa è resa possibile grazie all’impegno del corpo docente e al sostegno delle famiglie, che hanno accolto con entusiasmo il progetto. Un viaggio, quello verso Assisi, che per i ragazzi di Cuveglio sarà molto più di una gita: un passo concreto verso la costruzione della pace.