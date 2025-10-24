Glocal a Cinque Cerchi: una giornata intera dedicata alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026

Il conto alla rovescia per le Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si fa sempre più serrato. Per questo, il Festival Glocal 2025 dedica l’intera giornata di venerdì 7 novembre a esplorare il mondo a “cinque cerchi” e “tre gocce”, con conferenze, incontri e panel su logistica, sport e comunicazione del prossimo appuntamento olimpico.

Dalla complessa gestione dei dati e delle infrastrutture, fino al ruolo cruciale che i media, soprattutto quelli locali, giocano nel raccontare e supportare un evento di tale portata, Glocal vuole offrire una prospettiva a 360 gradi, andando oltre la semplice cronaca sportiva. Da Evelina Christillin a Stefania Belmondo, da giornalisti e direttori ai fotografi e il grande supporto dell’Università degli Studi dell’Insubria: un programma denso di temi di spessore per prepararsi al meglio alla grande kermesse.

In mattinata all’aula magna dell’Università degli Studi dell’Insubria (via Ravasi, Varese) ci sarà la conferenza “Neve, fatica e sogni: la materia delle Olimpiadi”. Istituzioni universitarie, sportive e politiche a confronto sull’organizzazione di un evento di portata mondiale, atteso per quattro anni da appassionati e atleti. Oltre ad accendere i riflettori del mondo sulla Lombardia e sul Veneto, le Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano Cortina avranno un impatto importante sul territorio e sulle persone. Un momento di riflessione, a pochi mesi dalla cerimonia inaugurale, per fare il punto su tutto ciò che si muove intorno alla manifestazione.



Il pomeriggio si aprirà alle ore 14:00 con due sessioni in contemporanea: in Sala VareseVive, il panel “Il fotoracconto giornalistico degli sport invernali” analizzerà il potere e le tecniche della fotografia sportiva con i fotografi Giancarlo Colombo e Mattia Ozbot; parallelamente, al Salone Estense, l’incontro “Milano Cortina 2026: dati, etica e intelligenza artificiale oltre la sfida sportiva” affronterà come la tecnologia e i principi morali si intersecano nella gestione e nella comunicazione dell’evento. Protagonisti di questo appuntamento Riccardo Capo, Amministratore delegato di Oasi Zegna, e Davide tosi, professore di Sistemi di elaborazione dell’informazione dell’Univeristà dell’Insubria.

A Dalle 14:30 alle 15:30, l’attenzione si sposterà sul tema della sostenibilità con il panel “Turismo montano sostenibile: il caso Swisstainable” presso l’Aula magna dell’Università dell’Insubria, un modello gestionale da cui trarre ispirazione con Adriano Martinoli, Docente di Zoologia e Conservazione della fauna, Università degli Studi dell’Insubria, e Francesca Rovati, Responsabile comunicazione in Italia, Svizzera Turismo.

Il pomeriggio proseguirà, dalle 16:00 alle 18:00, con quattro appuntamenti: al Salone Estense, si discuterà l’impatto complessivo che l’evento avrà con “Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: l’impatto sul territorio”. Per questo importante incontro ci saranno la sindaca di Bormio Silvia Cavazzi, il Ceo e R&D Manager Parallelo42 Communication Agency Matteo Cesarini, la Vice Presidente Vicario del comitato organizzatore dei Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006 (TOROC) Evelina Christillin e la Professoressa di Economia degli Intermediari Finanziari dell’Università dell’Insubria Rossella Locatelli.

All’Aula magna dell’Università dell’Insubria ci sarà il panel “Prepararsi alle olimpiadi, una strada lunga quattro anni”, che svelerà la preparazione a lungo termine che precede i giochi assieme alla Campionessa olimpica di sci di fondo Stefania Belmondo. La Sala VareseVive darà voce ai media locali con “Le testate giornalistiche locali e il racconto olimpico” con il direttore de La Provincia Diego Minonzio, il Direttore di TGR Rai Roberto Pacchetti, il Direttore responsabile delle testate del Gruppo NEM Luca Ubaldeschi e il professore di Filosofia Politica all’Università dell’Insubria Luca Daris.

Infine, per un momento di ispirazione diretta dagli atleti, la Sala Morselli proporrà “La colazione dei campioni” con il Presidente corso di laurea di Fisioterapia dell’Università dell’Insubria Giorgio Ferriero e la professoressa dell’Università dell’Insubria Serena Martegani.

Alcuni incontri danno diritto ai crediti per la formazione continua dei giornalisti. Per visualizzare i panel interessati, il sito è formazionegiornalisti.it