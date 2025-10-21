Glocal DOC, aperte le prenotazioni per 16 film con ingresso gratuito
Dal 2 al 6 novembre torna con la terza edizione il festival del documentario: dagli eventi speciali con l'anteprima di K2 di Reinold Messner fino alla storia del Cabaret, passando per tante curiosità e scoperte
Dal 2 al 6 novembre 2025 torna a Varese il Festival del documentario Glocal DOC, giunto alla sua terza edizione.
Cinque giorni di cinema del reale tra MIV – Multisala Impero e Cinema Nuovo, con ingresso gratuito e prenotazione consigliata. In programma 12 film in concorso, 3 eventi speciali e la proiezione dedicata al Premio Agostini, con 9 corti finalisti da tutta Italia. Le prenotazioni sono aperte per tutti gli appuntamenti: ecco il programma completo e di seguito tutti i link di prenotazione.
Tutte le serate
Domenica 2 novembre – ore 21.00 – Cinema MIV, Varese
K2 – La grande controversia – regia di Reinhold Messner
L’icona dell’alpinismo ripercorre la verità dietro la spedizione del 1954 e il caso Bonatti.
Il collaborazione con il CAI Varese.
Prenota
Lunedì 3 novembre – ore 21.00 – Cinema MIV, Varese
Chiamami Don Matteo – regia di Emilio Marrese
Il ritratto del cardinale Matteo Zuppi, tra fede, umanità e apertura al dialogo.
Il regista Emilio Marrese sarà presente alla proiezione.
Prenota
Martedì 4 novembre – ore 21.00 – Cinema MIV, Varese
L’ultimo Cabaret – regia di Eugenio Rigacci
Il fenomeno Cabaret dalle origini Parigine ai tempi nostri direttamente dal racconto dei suoi protagonisti
Il regista Eugenio Rigacci, gli autori e produttori saranno presenti alla proiezione.
Prenota
Mercoledì 5 novembre – ore 21.00 – Cinema MIV, Varese
Renzo Chiesa / Chiesa Renzo – regia di Paolo Boriani
Un ritratto poetico del fotografo Renzo Chiesa e del tempo perduto della pellicola.
Il regista Paolo Boriani e il fotografo Renzo Chiesa saranno presenti alla proiezione.
Prenota
Giovedì 6 novembre – ore 21.00 – Cinema Nuovo, Varese
Dal cuore dei territori a Gaza una richiesta di Pace + Premiazione Glocal DOC
Una serata di chiusura che unisce storie locali e internazionali. In programma anche Free Words: A Poet from Gaza di Abdullah Harun Ilhan e la proclamazione dei vincitori.
Il regista Abdullah Harun Ilhan sarà presente alla proiezione.
Prenota
Altri film in concorso
Domenica 2 novembre – ore 19.00 – Cinema Nuovo, Varese
Luminoso Espacio Salvaje – regia di Mauro Colombo
Un viaggio meditativo tra vita e morte nel cuore della giungla, firmato dal regista varesino.
Il regista Mauro Colombo sarà presente alla proiezione.
Prenota
Lunedì 3 novembre – ore 10.00 – Cinema MIV, Varese
Ogni pensiero vola – regia di Alice Ambrogi
La salute mentale dei giovani raccontata attraverso sei storie di fragilità e rinascita.
Prenota
Lunedì 3 novembre – ore 17.00 – Cinema MIV, Varese
Cara a su’entu – Con il vento in faccia – regia di Andrea Deidda
Dalla Sardegna a Siena, il sogno dei giovani fantini che inseguono il mito del Palio.
Prenota
Lunedì 3 novembre – ore 18.30 – Cinema MIV, Varese
Anime violate – regia di Matteo Balsamo
Un intenso racconto sulle truffe emotive e la capacità di rinascere dopo la manipolazione.
Il regista Matteo Balsamo sarà presente alla proiezione.
Prenota
Martedì 4 novembre – ore 10.00 – Cinema MIV, Varese
Chiamami Don Matteo – regia di Emilio Marrese
Il ritratto del cardinale Matteo Zuppi, tra fede, umanità e apertura al dialogo.
Il regista Emilio Marrese sarà presente alla proiezione.
Prenota
Martedì 4 novembre – ore 17.00 – Cinema MIV, Varese
Pizza Fritta – regia di Domingo De Luis
Una Napoli autentica e popolare raccontata attraverso le voci e le ricette del Rione Sanità.
Prenota
Martedì 4 novembre – ore 18.30 – Cinema Nuovo, Varese
Romagna mia – Storie di alluvioni – regia di Pier Damiano Benghi e Paolo Melandri
La Romagna ferita e resiliente raccontata dopo le alluvioni del 2023 e 2024.
Prenota
Mercoledì 5 novembre – ore 10.00 – Cinema MIV, Varese
La Compagnia – regia di Daniela Alleruzzo
Il potere dell’arte come strumento di inclusione e lavoro per giovani con disabilità.
La regista Daniela Alleruzzo e alcuni protagonisti saranno presenti alla proiezione.
Prenota
Mercoledì 5 novembre – ore 16.30 – Cinema MIV, Varese
Il canto del respiro – regia di Simona Canonica
Tre culture, un unico suono: un viaggio nelle origini del soffio vitale e della musica.
Prenota
Mercoledì 5 novembre – ore 18.30 – Cinema MIV, Varese
Sniper Alley – To My Brother – regia di Cristiana Lucia Grilli e Francesco Toscani
Memoria e resilienza nell’assedio di Sarajevo, attraverso la storia di due fratelli divisi dalla guerra.
Prenota
Giovedì 6 novembre – ore 10.00 – Cinema MIV, Varese
Nyumba – regia di Francesco Del Grosso
Cinque migranti, il Mediterraneo e la ricerca di un nuovo inizio: un racconto umano e universale.
Il regista Francesco Del Grosso sarà presente alla proiezione.
Prenota
Giovedì 6 novembre – ore 17.30 – Cinema MIV, Varese
Premio Agostini – Piccoli grandi documentari.
Prenota
I nove corti finalisti del Premio Agostini 2025 arrivano da tutta Italia:
Figli d’Icaro – regia di Vito Mistretta
Moving Mountains – regia di Andrea Costa
Rogo – regia di Michele Vicenti
Qui dove il mare luccica – regia di Giuseppe A. Modica
Free Words: A Poet from Gaza – regia di Abdullah Harun Ilhan
FAST – regia di Stefano Cosimini, ISI Barga Classe 3C LES
Vamos! La vera storia di un sogno – regia di Daniela Riccardi
Il custode del sole. Alla scoperta dell’ape nera siciliana – regia di Lorenzo Mercurio
Costruttori di Babele – regia di Eleonora Marino
Cos’è Glocal DOC
Glocal DOC è organizzato da Varese Web, in collaborazione con MIV – Multisala Impero Varese, Cinema Nuovo – Filmstudio 90 APS, AIR3, Cortisonici, BA Film Festival e ICMA – Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni. Glocal DOC, che precede e accompagna Festival Glocal, il festival del giornalismo che da 14 anni porta a Varese il mondo del giornalismo, è un festival che non corre dietro all’attualità, ma la attraversa. Che non rincorre titoli, ma storie. Che nasce dal territorio e guarda il mondo: perché locale e globale sono le due spine dorsali dello stesso racconto, quando a raccontarlo è il cinema del reale.
Diversi i tempi che verranno affrontati nei cinque giorni di proiezioni.
