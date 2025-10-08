Gorillas, la lezione americana: “Vince chi pensa al plurale”

Dimenticate l’allenamento di routine. Lo scorso weekend, i Gorillas – squadra di football americano di Varese targata Uisp – non sono andati in ritiro, ma in missione: costruire una mentalità indistruttibile. Due giorni di fuoco e crescita all’ostello di Biegno, dove l’intensità è stata massima e l’obiettivo non era solo la tecnica, ma l’anima del team. A guidare la carica il coach americano Will Gaines.



Classe ’87 da Berkeley, in California, Coach Gaines è l’uomo giusto per accendere la miccia. Ha scelto l’Italia per un motivo ben preciso: «Because of the Gorillas». Il suo Camp Training a Biegno (nell’estremo nord del Varesotto) non è stato un semplice «stay togheter», ma una fusione di intenti tra i 17 atleti e i 3 coach.



Gaines è subito andato al cuore della questione: «Cos’è che trasforma un gruppo in una squadra? Non i singoli colpi di genio, ma il servizio reciproco». Un concetto che si allinea perfettamente ai valori di inclusione e responsabilità sociale promossi da UISP. «Il valore cruciale è cosa significa appartenere a una squadra vincente: ha a che fare con il servire gli altri. Quando alleni il football, lo fai al meglio solo pensando ai tuoi compagni».

Questa è la regola d’oro. Ogni scelta, dalla tattica al piatto a tavola, deve beneficiare l’intero gruppo. I Gorillas hanno imparato che la responsabilità individuale è un trampolino per il successo collettivo, un cambio di prospettiva che accende la mentalità vincente.

L’energia sul campo era palpabile. «Gli allenamenti sono stati intensissimi, ma ho visto che i players hanno continuato a divertirsi» racconta Gaines. Nonostante lo sforzo, i ragazzi hanno dimostrato un impegno pazzesco, creando ricordi positivi che cementano il gruppo.

Il momento clou è stato quando si sono tutti seduti intorno al tavolo per mettere nero su bianco i propri valori e le aspettative per la stagione. Un esercizio potente per trasformare gli io in un unico, inarrestabile noi.

I Gorillas sono tornati da Biegno con una mentalità forgiata nel fuoco e una consapevolezza: la loro stagione sarà costruita su fiducia, disciplina e sulla volontà di combattere l’uno per l’altro.

L’adrenalina è alta e la squadra è in crescita. Se sei pronto a unirti a un team che costruisce il successo a partire dai valori e dalla grinta, il reclutamento di nuovi giocatori è ancora aperto (contatta i Gorillas sui social o su whatsapp al 3481028658).

