Gran Fondo Tre Valli Varesine: il mondo del ciclismo sulle strade di Varese

È partita questa mattina l’edizione 2025 della Gran Fondo Tre Valli Varesine, la grande classica organizzata dalla Società Ciclistica “Alfredo Binda”, presieduta da Renzo Oldani. Il ciclismo di tutto il mondo sarà dunque qui, sulle strade della provincia di Varese.

Quest’anno la Gran Fondo registra un record di iscrizioni con più di 3.200 partecipanti, mentre molte altre manifestazioni simili soffrono un calo di numeri.

Grande festa anche fuori dal percorso: nei suggestivi Giardini Estensi è allestito il villaggio della manifestazione, tra birra, amicizia e brindisi. Per Varese è una giornata di sport internazionale.

Domenica 5 ottobre al mattino: Medio e Granfondo

La Medio e Granfondo di domenica mattina 5 ottobre che a partire dalle 9 interesseranno 126 chilometri di percorso tra Varese, il lago Ceresio, il lago Maggiore, la Valcuvia e il lago di Varese. Le gare comporteranno le chiusure progressive delle strade che intersecano il percorso man mano che passeranno i ciclisti. Ecco i due percorsi previsti. (Qui il programma).