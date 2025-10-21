Grande partecipazione a Saronno per la terza tappa del progetto “Prevenzione & Serenità” di Enrico Cantù Assicurazioni

Grande partecipazione per il terzo appuntamento del 2025 del progetto Prevenzione & Serenità di Enrico Cantù Assicurazioni, nato per sottolineare l’importanza della prevenzione nella scoperta e nella cura del tumore al seno. Grazie a questa iniziativa è stata offerta l’opportunità di accedere ai servizi di screening in maniera veloce e totalmente gratuita alle clienti di età fino ai 45 anni e over 75 (categorie che non rientrano nel programma di screening mammografico offerto dall’Ats).

L’evento si è svolto mercoledì 15 ottobre, dalle 9.30 alle 17.30, presso la BoutiqueAssicurativa di Saronno (in via Volonterio, 27).

Grazie alla collaborazione con la clinica mobile Senologia al Centro del Gruppo Gnodi e con il Centro Studi Diagnostici di Gallarate, Enrico Cantù Assicurazioni ha offerto alle proprie clienti un’importante occasione di prevenzione: la possibilità di effettuare gratuitamente una mammografia e/o un’ecografia, esami fondamentali per la diagnosi precoce del tumore al seno.

Le visite si sono svolte all’interno di una clinica mobile completamente equipaggiata di strumentazioni di ultima generazione, e sono state condotte da medici specialisti altamente qualificati. Ogni appuntamento, della durata di circa 30 minuti, è stato gestito con attenzione e professionalità, garantendo alle partecipanti un’esperienza serena e accurata. Al termine dell’esame, le pazienti hanno ricevuto immediatamente il referto, riducendo i tempi di attesa e favorendo un percorso di prevenzione più rapido e consapevole.

In totale, sono state visitate 16 donne, due delle quali saranno sottoposte ad ulteriori approfondimenti diagnostici; un risultato che conferma quanto la prevenzione sia un gesto prezioso e necessario.

Inoltre, il giorno stesso dell’evento, all’interno della boutique assicurativa di Saronno è stato attivo un Infopoint in grado di offrire un servizio di assistenza e informazione sulla prevenzione dei tumori rivolto a tutti i cittadini.

In Italia si registrano ogni anno circa 55.000 nuovi casi di tumore al seno. Questa patologia interessa una donna su otto e rappresenta il 25% di tutti i tumori femminili. Poiché al momento non esiste una reale forma di prevenzione primaria per il carcinoma della mammella, la diagnosi precoce resta lo strumento più efficace: permette di individuare la malattia nelle fasi iniziali e aumenta significativamente le possibilità di guarigione.

Proprio per questo, e perché la salute delle persone rappresenta da sempre una delle principali priorità di Enrico Cantù Assicurazioni S.r.l. Società Benefit, il progetto viene portato avanti con impegno e continuità da oltre due anni, come segno concreto di attenzione verso la prevenzione e il benessere.

Un’iniziativa che rinnova costantemente l’impegno di Enrico Cantù Assicurazioni nel promuovere prevenzione e vicinanza alla comunità.

