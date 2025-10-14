Gravel e mostre tematiche, un giorno in bici a Caldana per ricordare Bruno Bertagna
A quattro anni dalla scomparsa l'omaggio al consigliere della Società Operaia di Mutuo Soccorso, al collaboratore di Menta e rosmarino, ma soprattutto all'amico del ciclismo
Una serie di eventi per ricordare a Caldana Bruno Bertagna, consigliere della Società Operaia di Mutuo Soccorso, collaboratore di Menta e rosmarino, amico del ciclismo. Proprio per quest’ultima veste, Ciclovarese anche quest’anno ricorda l’uomo di sport nell’ambito della manifestazione “Ottobre Caldanese” del 19 ottobre 2025 con una proposta di appuntamenti ancora più ricca rispetto al passato.
Per i gravellisti è stato allestito da Davide Passeri un tracciato di 45 chilometri tra i colori
dell’autunno varesino, con la traccia disponibile sulla pagina facebook di Ciclovarese, per i cicloturisti viene
riproposto il raduno “a concentramento”; per tutti il punto di riferimento è a Caldana presso il Teatro Soms, dalle ore 9 in poi dove ci si potrà iscrivere con una quota associativa simbolica di 5 Euro.
Il gruppo più numeroso alle ore 12.30 riceverà il Trofeo in memoria di Bruno Bertagna.
Durante tutta la giornata, fino alle ore 17, sempre presso il Teatro Soms si potranno visitare alcune esposizioni. Quella di biciclette d’epoca curata da Matteo Bolla, quella che onora Alfredo Binda in occasione dei cento anni dalla vittoria nel suo primo Giro d’Italia, curata da Luca Carraro, quella dei libri varesini dedicati al ciclismo e quella delle maglie d’epoca curate da Ciclovarese e non mancherà un ricordo dedicato a Marco Pantani. Una giornata intera con protagonista il ciclismo.
