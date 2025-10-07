Guasto elettrico a Caravate, novanta le utenze coinvolte. Al via le procedure per i risarcimenti

È stata una giornata complicata per Caravate, dove nel primo pomeriggio di domenica 5 ottobre un guasto elettrico ha creato disagi a decine di famiglie e attività commerciali. Il problema è nato da un malfunzionamento del cavo neutro dell’elettricità nei pressi del Municipio, che ha fatto salire la tensione fino a 380 volt, danneggiando impianti e apparecchi.

«Dopo la segnalazione di alcuni cittadini – spiega il sindaco Nicola Tardugno – mi sono recato subito sul posto. Enel era già intervenuta e aveva installato un generatore di corrente per evitare l’interruzione totale del servizio».

Già nel corso del pomeriggio molti residenti hanno iniziato a segnalare problemi: elettrodomestici che si spegnevano o smettevano di funzionare, caldaie fuori uso e, nei casi peggiori, danni irreparabili. Tra le aree più colpite piazza Garibaldi e via XX Settembre, dove si trovano anche esercizi commerciali e la farmacia del paese, costretta a buttare i medicinali conservati nei frigoriferi.

“Nel tardo pomeriggio – racconta ancora il sindaco – insieme ad alcuni dipendenti comunali abbiamo verificato i guasti all’impianto elettrico del Municipio. Solo nella giornata successiva, lunedì, sono stati ripristinati linea telefonica, wi-fi, impianto elettrico con l’intervento di professionisti del settore, appurando, fortunatamente, che il server era ancora funzionante dopo il riavvio, ancorché alcuni elementi dell’impianto sono stati seriamente danneggiati a causa del guasto”.

Decine di cittadini hanno contattato gli uffici comunali per chiedere spiegazioni e segnalare danni a elettrodomestici, caldaie e impianti domestici. Enel ha poi confermato che sono state coinvolte 90 utenze. “Mi sono messo in contatto con il referente – continua Tardugno – che ci ha fornito un rapporto dettagliato e le modalità per ottenere i risarcimenti. Sarà disponibile un volantino informativo con tutte le istruzioni, anche per aiutare gli anziani nella compilazione online”.

Resta invece da risolvere la questione dell’illuminazione pubblica: “La zona dal Municipio verso piazza Garibaldi e la pista ciclabile che porta all’area verde sono al buio completo. Ho chiesto un intervento immediato ad Enel: domani invieremo gli identificativi dei punti luce interessati. Con il cambio d’ora ormai vicino, la sicurezza del centro va garantita”.

Il generatore installato da Enel è tuttora in funzione, in attesa che la linea principale venga completamente ripristinata.