Guasto sulla linea, circolazione rallentata sulla Luino – Gallarate – Milano
I tecnici di RFI sono attualmente al lavoro per ripristinare la piena funzionalità dell’infrastruttura
La circolazione dei treni sulla direttrice Luino–Gallarate–Milano risulta venerdì mattina rallentata a causa di un guasto alla linea ferroviaria tra le stazioni di Porto Valtravaglia e Luino.
I tecnici di RFI sono attualmente al lavoro per ripristinare la piena funzionalità dell’infrastruttura.
Si segnalano ritardi fino a 15 minuti per i treni in transito sulla tratta interessata.
Per aggiornamenti in tempo reale sull’andamento dei treni, è possibile consultare l’App Trenord o il sito web ufficiale, nella sezione “Real Time | Linee e orari – Ricerca treno”.
