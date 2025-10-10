Varese News

Guasto sulla linea, circolazione rallentata sulla Luino – Gallarate – Milano

I tecnici di RFI sono attualmente al lavoro per ripristinare la piena funzionalità dell’infrastruttura

La circolazione dei treni sulla direttrice Luino–Gallarate–Milano risulta venerdì mattina rallentata a causa di un guasto alla linea ferroviaria tra le stazioni di Porto Valtravaglia e Luino.

I tecnici di RFI sono attualmente al lavoro per ripristinare la piena funzionalità dell’infrastruttura.

Si segnalano ritardi fino a 15 minuti per i treni in transito sulla tratta interessata.

Per aggiornamenti in tempo reale sull’andamento dei treni, è possibile consultare l’App Trenord o il sito web ufficiale, nella sezione “Real Time | Linee e orari – Ricerca treno”.

Pubblicato il 10 Ottobre 2025
