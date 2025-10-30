Halloween a Galliate Lombardo tra streghe, zucche e divertimento per tutta la famiglia

Il 31 ottobre una serata spaventosa e divertente con percorso della paura, festa in piazza, salamelle e DJ set

Galliate Lombardo si prepara a una notte da brividi con una grande festa organizzata come sempre dalla Pro Loco : venerdì 31 ottobre 2025, a partire dalle 20.30, il centro del paese si trasformerà in un villaggio stregato per accogliere bambini, famiglie.

Il ritrovo è fissato in piazza del Municipio alle ore 20.30. Da lì partirà il suggestivo percorso della paura lungo via C. Ferrari, animato da streghe, fantasmi e altre inquietanti sorprese pensate per coinvolgere il pubblico in modo giocoso e sicuro.

Al termine del percorso, la serata proseguirà sempre in piazza, dove si terrà una grande festa aperta a tutti, con dolcetti per i più piccoli, salamelle fumanti, birra per i più grandi e un DJ-set. L’atmosfera sarà resa ancora più coinvolgente da decorazioni, travestimenti e luci a tema Halloween.