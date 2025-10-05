Hamas apre al piano di Trump ma chiede modifiche: accordo con Israele sempre più vicino

Hamas ha accettato con condizioni il piano in 20 punti proposto da Donald Trump per porre fine alla guerra a Gaza, definendolo una base di discussione ma sollevando alcune questioni chiave da chiarire nei prossimi negoziati in Egitto.

Il gruppo islamista si dice disposto a liberare tutti gli ostaggi israeliani, vivi e morti, ma giudica “irrealistico” il termine di 72 ore previsto dal piano per la consegna, spiegando che il recupero dei corpi potrebbe richiedere più tempo.

Sul futuro di Gaza, Hamas accetta il trasferimento del potere a un comitato tecnocratico palestinese sostenuto da Paesi arabi e islamici, ma respinge la supervisione diretta di un organismo guidato da Trump e con Tony Blair tra i membri, figura poco gradita ai palestinesi. Inoltre rivendica un proprio ruolo nel quadro politico palestinese, non previsto dal progetto Usa che lo esclude dalla governance.

Restano silenzi sul disarmo e sul dispiegamento di una forza internazionale di stabilizzazione, mentre c’è piena intesa sugli aiuti umanitari immediati e sul principio che nessun palestinese sarà costretto a lasciare Gaza. Hamas ha anche apprezzato il rifiuto di una futura occupazione israeliana della Striscia.