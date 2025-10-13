“HeART of Gaza”, a Ferno le opere di bambini e adolescenti palestinesi

Venerdì 17 ottobre alle ore 21:15 a Ferno in Via Mazzini 16, alla Alleanza Cooperativa San Martino, verrà inaugurata la mostra “Heart of Gaza”.

Allestita dalla cooperativa in collaborazione con Comitato varesino per la Palestina, Unione Cooperativa di Consumo Samarate, Anpi Ferno e Lonate Pozzolo, Samarate e Verghera, Ipsia Acli Varese.

Durante la serata sono previsti collegamenti con Padre Ibrahim Faltas Custodia di Terra Santa e con Mohammed Timraz ideatore della mostra “Heart of Gaza”. Interverranno Filippo Bianchetti del Comitato Varesino per la Palestina e Michela Focchi volontaria di Heart of Gaza.

Ci sarà inoltre un intervento della compagnia teatrale “Villaggio Teatrale” che anticiperà due monologhi dello spettacolo “Te nel deserto” che, il giorno successivo, sempre con la collaborazione della Cooperativa San Martino, verrà presentato in Villa Montevecchio a Samarate.

La mostra sarà aperta al pubblico tutta la settimana dalle 15:00 alle 18:00.

Venerdì 24 ottobre la mostra si chiuderà con la proiezione del film “No Other Land” introdotto da Michela Mazzucchi Volontaria “Operazione Colomba”.

Sabato 18 ottobre 2025, ore 16.00

Giardino delle Balaustre, Villa Montevecchio

Parole e atti teatrali per la Palestina, a sostegno dei progetti per l’infanzia di Ashtar Theatre di Ramallah.

Uno spettacolo di monologhi, danza e immagini che intreccia arte e impegno civile, nato dal desiderio di restare umani, di trasformare il dolore in consapevolezza e partecipazione.

Sul palco e tra il pubblico si alternano voci, corpi e sguardi che cercano la pace, la memoria e la possibilità di costruire legami anche nel deserto.

Un’esperienza collettiva, intensa e necessaria, che invita a guardare, ascoltare, condividere.