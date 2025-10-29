Hockey e pattinaggio, il palaghiaccio di Varese Acinque Ice Arena accoglie le nazionali per Olimpiadi e Mondiali
Nel periodo dei giochi olimpici previsti gli allenamenti di due squadre giapponesi e canadesi, poi in primavera altre selezioni in arrivo per il Mondiale di hockey. Ma c'è comunque spazio anche per il pattinaggio libero: ecco le date
Anche l’Acinque Arena, il palaghiaccio di Varese, si prepara al grande evento dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026 l’impianto varesino ospiterà due sessioni di allenamento di due nazionali di sport su ghiaccio. Ma non solo: l’Acinque Arena accoglierà a maggio anche due selezioni nazionali di hockey, in vista del Mondiale di specialità.
Ma andiamo con ordine: per quanto riguarda le Olimpiadi, il cui periodo sarà aperto dal passaggio della fiamma olimpica previsto per il 14 gennaio 2026, l’impianto vedrà la presenza della selezione giapponese di pattinaggio artistico e la selezione canadese di para-ice hockey (frutto di una campagna di contatti precedenti), che svolgeranno la propria preparazione pre-olimpica a Varese.
«Guardando al futuro – dichiara Matteo Cesarini, presidente della Varese Killer Bees SSD, società di gestione dell’area ghiaccio – il nostro obiettivo è quello di proseguire nel percorso di crescita e internazionalizzazione dell’Acinque Ice Arena, puntando a ospitare eventi di rilievo nazionale e internazionale. Valorizziamo la Città di Varese attraverso il nostro impianto sportivo, che vogliamo rendere sempre più un punto di riferimento per gli sport del ghiaccio, la comunità e il territorio».
«Tra le novità di rilievo della prossima stagione, siamo orgogliosi di annunciare la presenza della Nazionale Italiana Senior di hockey su ghiaccio e della Nazionale della Gran Bretagna, che utilizzeranno l’Acinque Ice Arena per la fase di preparazione pre-Mondiale in vista del torneo che si terrà in Svizzera (Zurigo e Friburgo). Le due selezioni saranno a Varese nei periodi: Italia dal 7 al 12 maggio e Gran Bretagna dal 9 al 12 maggio. In quei giorni il pubblico varesino potrà assistere a due partite amichevoli di grande prestigio internazionale, in programma domenica 10 maggio alle ore 16.30 e martedì 12 maggio alle ore 19.45. Sarà un’occasione unica per vivere da vicino il grande hockey internazionale e sostenere gli Azzurri prima del Mondiale».
Nei prossimi mesi verranno condivise ulteriori informazioni sul programma dettagliato delle iniziative, che comprenderà eventi sportivi, momenti celebrativi e attività aperte al pubblico, per coinvolgere la città e valorizzare al massimo il periodo olimpico.
Le aperture al pubblico del palaghiaccio
La stagione invernale sarà arricchita da serate dedicate ai giovani e da numerose attività per famiglie, con l’obiettivo di rendere l’Acinque Ice Arena sempre più un luogo di incontro e socialità. Durante il periodo natalizio sono confermati gli orari speciali, con apertura tutti i
pomeriggi anche durante la settimana, per favorire la partecipazione del pubblico e offrire un’esperienza di sport e divertimento accessibile a tutti.
Dicembre 2025
Lunedì 8 dicembre: 15:10 – 18:50
Lunedì 22 dicembre: 15:20 – 18:50
Martedì 23 dicembre: 15:20 – 18:50
Mercoledì 24 dicembre: 15:20 – 18:50
Giovedì 25 dicembre: Chiuso
Venerdì 26 dicembre: 15:20 – 18:50 / 21:30 – 24:00
Sabato 27 dicembre: 15:20 – 18:00 / 21:30 – 24:00
Domenica 28 dicembre: 09:00 – 10:30 / 15:20 – 18:50 / 21:00 – 24:00
Lunedì 29 dicembre: 15:20 – 18:50
Martedì 30 dicembre: 15:20 – 18:50
Mercoledì 31 dicembre: 15:20 – 18:50
Ecco il dettaglio:
Gennaio 2026
Giovedì 1o gennaio: 15:20 – 18:50 / 21:00 – 24:00
Venerdì 2 gennaio: 15:20 – 18:50 / 21:30 – 24:00
Sabato 3 gennaio: 15:20 – 18:00 / 21:30 – 24:00
Domenica 4 gennaio: 09:00 – 10:30 / 15:20 – 18:50 / 21:00 – 24:00
Lunedì 5 gennaio: 15:20 – 18:50
Martedì 6 gennaio: 15:20 – 18:50
La gestione della piscina
Nel frattempo, al di fuori della pista da ghiaccio, dopo una prima fase congiunta di avviamento delle attività, da settembre 2024 la gestione delle aree palestra e piscina è completamente autonoma e affidata a Progetto Nuoto, che coordina in modo indipendente gli aspetti sportivi e gestionali. Rimane comunque attiva una forte sinergia tra i diversi servizi dell’impianto, utile sia alle attività sportive sia ai singoli utenti, per valorizzare al massimo l’integrazione tra le aree e offrire un’esperienza completa e di alto livello a tutti i fruitori.
