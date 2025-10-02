I carabinieri salvano una 16enne a Busto Arsizio: il dialogo evita la tragedia

Un intervento tempestivo e capacità di dialogo hanno permesso ai carabinieri di Busto Arsizio di salvare la vita a una ragazza di sedici anni che, in un momento di profondo sconforto, manifestava l’intenzione di compiere un gesto estremo.

L’episodio è avvenuto lunedì 29 settembre. Una richiesta d’aiuto urgente è giunta alla centrale operativa della Compagnia di Busto Arsizio: in meno di cinque minuti, la pattuglia del Nucleo Radiomobile ha raggiunto la giovane che si trovava sulla pubblica via. Nel frattempo, l’operatore della centrale operativa era rimasto in costante contatto telefonico con la ragazza, mantenendola calma e lucida.

Nonostante le sue intimazioni a non avvicinarsi, i militari hanno dato prova di sangue freddo e alta professionalità, instaurando subito un dialogo. La ragazza, sopraffatta dal dolore, ha confidato ai militari di sentirsi “un peso” per i familiari e gli amici.

I carabinieri sono riusciti a trasmettere fiducia. Dopo circa dieci minuti di conversazione tesa ma rassicurante, la ragazza ha finalmente desistito. Si è diretta verso i militari in lacrime, ringraziandoli per l’aiuto. Rincuorata e assistita, la giovane è stata quindi affidata alle cure del personale sanitario giunto sul luogo.

La Segreteria Provinciale del sindacato SIM Carabinieri di Varese ha espresso grande soddisfazione e orgoglio per l’operato dei militari coinvolti, auspicando che venga riconosciuto il loro straordinario impegno in un intervento che ha trasformato un potenziale dramma in un atto di speranza.

Può essere difficile parlare di suicidio: può essere forte il senso di vergogna che può accompagnare questi pensieri. Ancora più forti possono essere queste emozioni se si pensa di confidarsi con parenti e amici. Potrebbe risultare più facile parlarne con chi non è coinvolto direttamente.

Se sentite di aver bisogno, potete chiamare il Numero Verde 800 334343, attivo h24: è il servizio Inoltre attivato da Regione Veneto (alla risposta c’è un breve messaggio registrato, subito dopo risponde l’operatore). Un altro servizio è quello di Telefono Amico, attivo dalle 10 alle 24, tutti i giorni dell’anno: il numero è 02 23272327