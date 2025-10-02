I giovani talenti varesini del tiro a segno sui podi dei campionati italiani
Ai tricolori di Roma brillano Bianchi tra gli Allievi e la squadra Ragazzi con Adreani, Baldi Papini e Varano: quattro medaglie in tutto e diversi piazzamenti per gli altri tiratori del TSN Varese
Risultati importanti per la squadra del Tiro a Segno Nazionale di Varese impegnate alle finali dei Campionati Italiani di Roma. Il team varesino ha visto diversi atleti affermarsi nelle specialità della pistola sia a 10 sia a 50 metri.
Diversi i piazzamenti rilevanti con alcuni podi e conseguenti medaglie messe in bacheca. Matteo Bianchi, categoria Allievi, ha vinto ben due allori: secondo nelle P10 – la disciplina standard – e terzo nella P10Sp, specialità specifica per le giovanili.
Doppio podio anche per la gara a squadre nella categoria Ragazzi: Daniele Adreani, Simone Baldi Papini e Emrys Varano hanno chiuso al secondo posto nella P10 e al terzo nella P10Sp con due prestazioni collettive molto interessanti.
Niente medaglia ma piazzamenti di rilievo anche per altri portacolori del TSN Varese: Elisa Brugin ha chiuso al sesto posto nella pistola ad aria compressa 10 metri di categoria junior; Marco Bianchi è stato 4° in fascia A e 12° assoluto nella P10 uomini senior. Salvatore Improda invece non è riuscito a difendere il titolo italiano vinto nel 2024 ed ha chiuso 4° nella categoria Master della pistola 50 metri. Sesta invece Eleonora Medina alla prima finale nazionale in carriera, nella categoria C10 (carabina 10 metri) donne gruppo B.
A completare il quadro della partecipazione varesina a Roma le prove degli altri senior e master impegnati nella P10 e nella C10: Stefania Mantovani, Maurizio Capriolo e Gilberto Carollo. Il team che ha preso parte ai tricolori è la “punta” dell’attività svolta al poligono di Varese dove è possibile praticare il tiro a segno – che è sport olimpico – sia con strumenti ad aria compressa sia a fuoco sulle distanze di 10, 25 e 50 metri.
