Musica
I Libera Uscita festeggiano 20 anni di rock e di “Liga” all’Arlecchino di Vedano Olona
La storica tribute band varesina dedicata a Ligabue festeggia sabato 18 ottobre con un concerto-evento ricco di ospiti e sorprese
Sabato 18 ottobre 2025 sarà una data speciale per tutti gli amanti della musica live e, in particolare, per i fan di Luciano Ligabue: i Libera Uscita, storica tribute band varesina, celebrano vent’anni di attività con un concerto-evento all’Arlecchino di Vedano Olona.
Vent’anni di palchi calcati con energia, passione e un seguito sempre più affezionato: i Libera Uscita rappresentano una delle band tributo più apprezzate del Nord Italia, con alle spalle centinaia di concerti e collaborazioni di altissimo livello.
Dalle origini alla consacrazione
La band nasce ufficialmente il 7 ottobre 2005 dall’unione di cinque musicisti legati dalla comune passione per la musica del “Liga”. Da allora è stato un crescendo costante di appuntamenti live, che li ha portati a suonare in luoghi simbolo come lo Stadio Franco Ossola, il Teatro Apollonio e piazza Repubblica a Varese.
Oggi la formazione comprende:
Modesto Carraro – voce e chitarra
Daniela Marelli – basso e cori
Roberto Zanon – chitarra e cori
Simone Pelucco – chitarra
Alessandro Marchianni – tastiere
Luca Coatti – batteria
Collaborazioni illustri
Nel corso degli anni, i Libera Uscita hanno avuto il privilegio di condividere il palco o collaborare con molti dei musicisti che hanno fatto la storia del suono di Ligabue, tra cui: Max Cottafavi, Federico Poggipollini, Luciano Ghezzi (scomparso nel 2020), Mel Previte, Robby Pellati, Antonio “Rigo” Righetti. Un riconoscimento implicito alla qualità e alla credibilità conquistata sul campo, concerto dopo concerto.
Una festa per tutti
Il concerto del 18 ottobre all’Arlecchino sarà una vera festa di compleanno, con tanti ospiti speciali, amici e collaboratori che hanno incrociato la strada della band nel corso di questi due decenni. «Sarà una serata ricca di emozioni, di musica, di abbracci e di gratitudine – raccontano i membri del gruppo – con chi ci ha sostenuto, sopportato e spinto a non mollare mai». Prima dei Libera Uscita si esibirà Stefano Zonca con i suoi pezzi per scaldare l’ambiente in attesa della musica del Liga.
L’ingresso è aperto a tutti, e si prevede il tutto esaurito. Per info e prenotazioni è possibile contattare il numero 0332 400839 o seguire la band su www.liberauscita.org e sui social @liberauscitavarese.