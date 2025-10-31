I miti e la psiche, una serata con lo psicoanalista Carmelo Corrado Occhipinti a Varano Borghi

Una serata per scoprire i segreti della mente in compagnia dello psicoanalista Carmelo Corrado Occhipinti. Ospite dell’associazione culturale VaranoLegge, Occhipinti presenta alla biblioteca di Varano Borghi venerdì 7 novembre alle 20:30 il suo libro L’isola del benessere Psiche.

Ripensare le cattive interpretazioni per ritrovare la strada verso noi stessi. Questo il tema al centro del volume che Occhipinti presenta a Varano: una revisione della concezione comune delle pratiche psicologiche. Approfittando di alcuni brani biblici e dei miti greci, l’autore guida il lettore verso una migliore comprensione dei disturbi psichici e con una serie di spassosi aforismi, riformula alcuni concetti della psicoanalisi

Chi è Carmelo Corrado Occhipinti

Nato a Ragusa, Carmelo Corrado Occhipinti vive e lavora a Busto Arsizio (VA), esercitando la psicoanalisi dal 1989. Si è formato tra Catania e Milano, specializzandosi in psicologia presso l’Università Cattolica e frequentando, in qualità di socio, l’Istituto Il Lavoro Psicoanalitico poi diventato Studium Cartello ed infine Associazione Amici del Pensiero.

Vero spirito eclettico, Occhipinti rifiuta le costruzioni note della psiche e ne affronta lo studio liberamente, notando che nel conflitto tra l’inclinazione al bene e l’orientamento al male il soggetto mette da parte se stesso, la propria facoltà di giudicare e progredire. Ha già pubblicato, tra gli altri, Diabolicamente afflitti e I falsi diamanti e la vera fede.

L’associazione VaranoLegge

Varanolegge è un’associazione culturale che si esprime attraverso la lettura a voce alta e organizza eventi culturali patrocinati dal comune di varano borghi.