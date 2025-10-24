I varesini Ballerio e Soldavini premiati da Mattarella per l’eccellenza del lavoro e dello studio

Si è svolta oggi, venerdì 24 ottobre 2025, al Palazzo del Quirinale, la cerimonia di consegna delle onorificenze conferite dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Tra i protagonisti di questa edizione figurano anche due rappresentanti della provincia di Varese: Rinaldo Ballerio, nominato Cavaliere dell’Ordine “Al Merito del Lavoro”, e Sofia Soldavini, giovane Alfiere del Lavoro (nella foto con il prefetto di Varese Salvatore Pasquariello).

Due riconoscimenti diversi, ma accomunati dal valore dell’impegno e dalla capacità di innovare, formare e rappresentare l’eccellenza del territorio varesino.

Rinaldo Ballerio, Cavaliere del Lavoro

Rinaldo Ballerio, presidente e amministratore di Elmec Informatica S.p.A., è tra i 25 nuovi Cavalieri del Lavoro nominati da Mattarella lo scorso 2 giugno e insigniti oggi al Quirinale.

La sua azienda, nata negli anni Ottanta con la commercializzazione dei primi personal computer, è oggi una realtà di riferimento nazionale nei servizi e soluzioni IT per le imprese, con attività che spaziano dall’informatica alla sicurezza digitale, dall’energia solare alla stampa 3D.

L’impegno verso innovazione e sostenibilità è testimoniato dal data center di nuova generazione di Elmec, che ospita 364 server fisici, una potenza di 2,4 megawatt e un indice di efficienza energetica dell’1,15%, nettamente inferiore alla media mondiale.

Negli ultimi tre anni, l’azienda ha investito 64 milioni di euro e garantito oltre 27.000 ore di formazione ai propri collaboratori.

Con dieci sedi in Italia e una in Svizzera, Elmec Informatica impiega 737 dipendenti, di cui l’80% tecnici specializzati, confermando il ruolo strategico del gruppo come motore di sviluppo tecnologico e capitale umano nel panorama nazionale.

Sofia Soldavini, Alfiere del Lavoro

Accanto ai Cavalieri del Lavoro, il Capo dello Stato ha premiato anche i 25 Alfieri del Lavoro, giovani che hanno terminato le scuole superiori con risultati di eccellenza. Tra loro c’è la gallaratese Sofia Soldavini, diplomata con 100 e lode all’Istituto Tecnico Economico Tosi di Busto Arsizio, selezionata tra oltre 7.800 candidati da tutta Italia.

La cerimonia si è svolta al Quirinale, alla presenza del Presidente della Repubblica e della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro, che ogni anno premia un giovane per ciascuna regione italiana. Il titolo di Alfiere del Lavoro rappresenta uno dei riconoscimenti più prestigiosi per gli studenti italiani, simbolo dell’impegno, della serietà e del talento che guardano al futuro del Paese.