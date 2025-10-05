Varese News

I voti del Varese: Bruzzone mette pezze, ma in troppi restano presto senza benzina

Tentoni, Salera, Romero e Qeros non sono ancora in forma e questo ha pesato sull'economia della gara. Cogliati invece corre e fa fino all'ultimo secondo

calcio varese biellese

VARESE – BIELLESE 0-1 | I VOTI DEI BIANCOROSSI

BUGLI 6: Un gol sul quale poteva fare poco, in generale qualche parata senza grandi interventi
SALERA 6,5: Buon esordio dal primo minuto, ma è il primo della lista di quelli che ancora non solo al meglio
Marangon 6,5: Entra bene in partita, soprattutto in difesa intercettando spesso l’azione avversaria
BRUZZONE 7: Un salvataggio sulla riga, un recupero importante e innumerevoli palloni calamitati. Il capitano oggi stacca tutti per voglia e determinazione
BERTONI 6: Qualche errorino qua e là in una partita tutto sommato positiva
Costante s.v: Dentro nel finale, anche da punta aggiunta, ma vede pochi palloni
BERBENNI 6: Alterna buone cose ad altre meno. Si vede poco in fase di spinta e anche questo è un segnale della difficile giornata del Varese
DE PONTI 5,5: Corre e fa legna in mezzo al campo ma oggi pecca di imprecisione, soprattutto quando c’è da essere puliti nell’esecuzione
Malinverno 6: Entra con buon piglio ma non riesce a fare giocare importanti
TENTONI 5,5: Impreciso e poco coinvolto nel gioco, non riesce a gestire il pallone come vorrebbe mister Ciceri. L’influenza in settimana non gli ha permesso di allenarsi bene e anche lui sembra in difficoltà sotto l’aspetto fisico
Qeros 5,5: Non dà il brio sperato all’attacco. Anche lui è reduce da un infortunio e manca di brillantezza
PALESI 6: Ci mette tanta grinta, a volte pecca di lucidità, ma la prestazione generale non è negativa
GUERINI 5,5: Dopo tre gare di fila in gol inizia la gara con un guizzo interessante. Poi però non riesce a trovare soluzioni interessanti e perde un po’ la bussola. Sul gol della Biellese perde palla ed è poco reattivo nel provare a riconquistarla
ROMERO 5,5: Un primo tempo in diffcoltà, sbaglia diversi appoggi per i compagni e sotto porta combina poco. Nella ripresa si fa vedere con una rovesciata ma poi termina la benzina
Pliscovaz 5,5: Dentro nel finale, combina poco
COGLIATI 6: Ci mette corsa e determinazione fino alla fine, tanto è vero che l’ultimo tiro è ancora una volta suo. Ma purtroppo va alto

Pubblicato il 05 Ottobre 2025
