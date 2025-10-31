Il 15 novembre tradizionale cena d’autunno del comitato di Varese della Croce Rossa

“Una cena, un gesto, un aiuto che fa la differenza”, questo lo slogan scelto per la tradizionale Cena d’Autunno che Croce Rossa Comitato di Varese organizza al Grand Palace Hotel, sabato 15 Novembre.

La serata rappresenta un’occasione per condividere convivialità e solidarietà, contribuendo concretamente alle attività socio-assistenziali del Comitato, ma non solo.

«La Cena d’Autunno non è soltanto un momento di incontro e convivialità, ma un’occasione per rafforzare il legame tra la nostra associazione e la comunità. – dichiara Simone Filippi, Presidente della Croce Rossa Italiana Comitato di Varese – Ogni gesto, anche il più piccolo, contribuisce a sostenere i progetti che permettono a Croce Rossa di essere vicina a chi ha più bisogno. Invitiamo tutti a partecipare e a condividere con noi questa serata speciale di solidarietà».

La quota di partecipazione è di € 100,00, e l’intero ricavato sarà destinato a sostenere le attività socio-assistenziali delì comitato, con un’attenzione particolare verso le persone più fragili. Dai servizi forniti ogni giorno in strada, alle famiglie in difficoltà che ricevono mensilmente i pacchi alimentari del Comitato, fino alla gestione dell’ambulatorio infermieristico aperto al pubblico presso la sede di Varese di Croce Rossa Italiana: un luogo diventato nel tempo un punto di riferimento per chi ha bisogno di assistenza e ascolto.

Durante la serata sarà organizzata una lotteria, con premi speciali per i partecipanti.

Prenotazione obbligatoria entro giovedì 13 novembre 2025.

Per informazioni e prenotazioni:

eventi@crivarese.it

+39 366 6454396