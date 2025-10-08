“Il caffè delle vedove”: a Varese lettura scenica di racconti delle regine del giallo contemporaneo

La partecipazione è aperta alla cittadinanza ed è ad ingresso libero, nella convinzione che la cultura rappresenti un valore condiviso e accessibile a tutti

Giovedì 9 ottobre, dalle 17:30, la Biblioteca di Economia dell’Università degli Studi dell’Insubria in via Monte Generoso 71 a Varese, ospiterà il recital “Il caffè delle vedove”, un’iniziativa culturale promossa dal Sistema Bibliotecario di Ateneo in collaborazione con la Compagnia dei Gelosi.

L’evento propone una lettura scenica di tre racconti selezionati dalle più celebri autrici del giallo contemporaneo: Agatha Christie, Patricia Highsmith e Camilla Läckberg. Le opere, scelte per rappresentare al meglio il fascino e la suspense tipici del genere, verranno interpretate magistralmente dalla Compagnia dei Gelosi, offrendo un’esperienza narrativa coinvolgente e di alto valore artistico e letterario.

La lettura sarà preceduta da un’introduzione a cura del professor Andrea Uselli, Direttore del Dipartimento di Economia e Delegato della Rettrice all’Orientamento e al Placement, che contestualizzerà l’iniziativa e ne illustrerà gli obiettivi culturali e formativi.

La partecipazione è aperta alla cittadinanza ed è ad ingresso libero, nella convinzione che la cultura rappresenti un valore condiviso e accessibile a tutti.