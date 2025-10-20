Varese
Il Circo Bottoni porta The Big Bang allo Spazio Kabum di Varese
Domenica 26 ottobre alle ore 16.30 riparte la rassegna di Circo Teatro della scuola di circo di Varese con uno spettacolo esilarante, preceduto da una merenda condivisa
Riparte nel pomeriggio di domenica 26 ottobre la rassegna di Circo Teatro di Spazio Kabum con lo spettacolo The Big Bang della compagnia Circo Bottoni.
In una casa troppo piccola e su un divano troppo stretto, cinque coinquilini e un vicino scroccone condividono vita, follia e risate oltre ogni limite!
Tra acrobati interstellari, giocolieri telecomandati e biciclette orbitanti, chi assiste si ritroverà catapultato in un universo di complicità, contrasti e deliziosa assurdità cosmica.
“The Big Bang” è un viaggio dove la noia del quotidiano esplode in giochi, scherzi e pura energia collettiva, per il divertimento di grandi e piccini.
Ma prima dello spettacolo, alle ore 16.30, a tutti i partecipanti potranno partecipare alla merenda, per un momento di convivialità condivisa, sempre a Spazio Kabum, in via Guicciardini 114, a Varese.
L’ingresso, come sempre, è libero per tutti i soci (tessera assicurativa al costo di 5€, valida sino a fine gosto 2026 e da richiedere compilando il form a QUESTO LINK).
Gradita – ma non indispensabile – la prenotazione scrivendo al 349 4568018 oppure spaziokabum@gmail.com.
L’iniziativa rientra nel progetto RE-PLAY / CIRCO, RETI E CRESCITA GIOVANILE, finanziato dal Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche della Famiglia, nell’ambito del bando “EDUCARE INSIEME”.