Gallarate
Il Cuore del Natale risuona a Gallarate con un concerto solidale al Teatro Condominio
Una serata speciale tra musica, emozioni e solidarietà: il 21 novembre a Gallarate, le voci di Blooming Kids e Solevoci Gospel Choir per sostenere la prevenzione cardiaca
Venerdì 21 novembre, alle 21:00, il Teatro Condominio di Gallarate ospita Il Cuore del Natale – Concerto Solidale, il concerto che trasforma la magia delle feste in musica e solidarietà. Sul palco, il tenore Stefano Orlandi si esibirà insieme al Coro di Voci bianche Blooming Kids, accompagnati dalla partecipazione straordinaria del Solevoci Gospel Choir.
L’intero ricavato sosterrà i progetti dell’associazione Ama il Tuo Cuore ODV, da anni impegnata nella prevenzione delle malattie cardiovascolari attraverso attività di sensibilizzazione nelle scuole e sul territorio.
Il concerto è diretto da Solevoci APS, associazione culturale da sempre dedita alla promozione della musica corale. L’evento gode del patrocinio della Città di Gallarate – Assessorato al Welfare. «Partecipare – commentano gli organizzatori – significa regalare musica, emozioni e speranza».
Per avere maggiori informazioni sull’evento e sulla disponibilità dei posti, è possibile contattare l’organizzazione scrivendo a info@solevoci.it oppure visitando la pagina ufficiale dell’evento.