Varese News

Salute

“Il Dono della Musica” all’ospedale di Varese concerti in memoria di Francesco Tamagno

Il primo appuntamento sarà sabato 8 novembre ore 15.30 nella chiesa del Monoblocco di via Guicciardini. Un raffinato dialogo musicale tra gli amici/nemici Mozart e Salieri affidato all’Accademia Ensemble, con Chiara Nicora al fortepiano

chiesa ospedale di varese

Nell’ambito della stagione musicale “Nuovi Orizzonti Sonori”, l’Associazione Cameristica di Varese presenta “Il Dono della Musica”, una rassegna di concerti in ospedale a ingresso libero, sostenuta con il contributo della Fondazione Comunitaria del Varesotto e realizzata in collaborazione con ASST Sette Laghi, VareseVive, Italia Nostra e il Circolo della Bontà.

Tre appuntamenti speciali, ospitati nella chiesa del monoblocco dell’Ospedale di Circolo di Varese, per portare la bellezza della musica anche in luoghi di cura e fragilità, nel ricordo del grande tenore Francesco Tamagno a 120 anni dalla sua scomparsa.

La rassegna si apre sabato 8 novembre 2025 con Mozart e Salieri: amici-nemici, un raffinato dialogo musicale affidato all’Accademia Ensemble, con Chiara Nicora al fortepiano.

Il Concerto di Natale, previsto per domenica 21 dicembre, vedrà sul palco il mezzosoprano Elisabetta Paglia, la pianista Angela Ignacchiti e la partecipazione del tenore Keunsu Kim, con celebri arie di Verdi, Mascagni, Donizetti, Rossini e Tosti.

Ultimo appuntamento sabato 24 gennaio 2026 con l’Ensemble Barocco Carlo Antonio Marino, diretto da Natale Arnoldi, in un programma dedicato al barocco italiano con musiche di Vivaldi, Locatelli, Marino e Hasse.

“Il Dono della Musica” rientra tra le azioni di impatto sociale di Nuovi Orizzonti Sonori, progetto che promuove il ruolo attivo della cultura nei processi di inclusione, cura e benessere. L’iniziativa è resa possibile grazie alla sinergia tra enti del territorio e al contributo dei cittadini.

Ingresso libero – tutti i concerti iniziano alle ore 15.30

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 30 Ottobre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.