“Il dono della Musica”: concerti gratuiti all’Ospedale di Varese aperti a tutti

La bellezza della musica entra in ospedale e diventa un linguaggio universale di cura e condivisione. Prende il via all’Ospedale di Varese la rassegna “Il dono della Musica”, un ciclo di concerti gratuiti e aperti a tutti – pazienti, familiari, operatori sanitari e cittadini – che trasforma l’ospedale in un luogo di cultura, ascolto e inclusione.

Musica come cura condivisa

L’iniziativa è promossa dall’Associazione Cameristica di Varese, con il patrocinio di ASST Sette Laghi, in collaborazione con Varese Vive, Fondazione Il Circolo della Bontà e il contributo della Fondazione Comunitaria del Varesotto.

L’obiettivo è semplice e potente: prendersi cura anche attraverso la bellezza e creare occasioni di incontro e benessere emotivo, dove arte e salute si intrecciano per il bene comune.

Il primo concerto: sabato 8 novembre

Ad aprire la rassegna sarà il concerto in programma sabato 8 novembre 2025 alle ore 15.30, nella Chiesa San Giovanni Paolo II del Monoblocco dell’Ospedale di Varese.

Un omaggio inedito ad Antonio Salieri, nel bicentenario della sua morte, con l’Accademia Ensemble che si esibirà con strumenti d’epoca e su una copia fedele di fortepiano settecentesco. Una proposta raffinata che intende restituire a Salieri la dignità artistica che merita, spesso oscurata dalla fama di “rivale di Mozart”.

I musicisti in organico:

Chiara Nicora (fortepiano solista)

Artem Dzeganovskyi e Carlo De Martini (violini)

Luca Moretti (viola)

Maria Calvo (violoncello)

Paolo Bogno (contrabbasso)

Gli altri appuntamenti

Il cartellone proseguirà con altri due eventi, sempre nella Chiesa San Giovanni Paolo II dell’ospedale:

Domenica 21 dicembre 2025, ore 15.30 — Concerto di Natale

Sabato 24 gennaio 2026, ore 15.30 — Ensemble Barocco “Carlo Antonio Marino”

Ingresso libero

Tutti i concerti sono gratuiti e aperti al pubblico, senza prenotazione. Un’occasione per ascoltare grande musica in un contesto insolito ma profondamente umano, dove l’arte si mette al servizio della salute e della comunità.