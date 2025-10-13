Il GCC San Martino ringrazia le GEV Insubria Olona e annuncia la prossima “Camminata XL”

Il Gruppo Camminatori Carnaghese (GCC) San Martino ha espresso pubblicamente il proprio ringraziamento alle GEV dei PLIS Insubria Olona per l’importante contributo fornito durante la camminata dell’11 ottobre.

L’incontro con le Guardie Ecologiche Volontarie è stato un momento formativo fondamentale per i camminatori, che hanno potuto arricchire le proprie competenze in materia di escursioni nel bosco. Le GEV hanno infatti illustrato i reali pericoli che si possono incontrare, fornito consigli pratici su come gestire gli animali domestici sui sentieri e, in modo specifico, su come comportarsi in caso di incontro con un cinghiale.

Il GCC San Martino ha informato che la collaborazione con le GEV non si concluderà con questo primo appuntamento, ma proseguirà in ulteriori occasioni per approfondire altri argomenti di interesse per gli escursionisti.

Appuntamento settimanale e “Camminata XL”

Il Gruppo Camminatori ricorda i suoi incontri settimanali fissi che si tengono il sabato pomeriggio alle ore 15.50 presso il parchetto di via Svevo a Carnago.

L’appuntamento più atteso è però la prossima “Camminata XL”, prevista per domenica 19 ottobre con ritrovo alle ore 9.30 presso la piazza Mariuccia Monetti a Gornate Olona. Il percorso si preannuncia ricco di storia e natura: i camminatori percorreranno una parte del Sentiero RTO e intercetteranno la Via Francisca del Lucomagno. Tra le tappe previste ci saranno la Chiesetta di San Michele a Gornate Superiore, l’ostello, i lavatoi e il pianoro di Caronno Corbellaro, dove si potranno ammirare la Chiesetta di San Nazario e il cimitero storico.

Per chi fosse interessato a seguire le attività e il “modus operandi” del gruppo, è stata attivata la pagina Facebook denominata GCC San Martino Carnago. Il gruppo ha inoltre messo a disposizione un indirizzo e-mail per richieste di collaborazione libere e gratuite: gccsanmartino@gmail.com.