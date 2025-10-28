Il grande ospedale della Malpensa porterà la firma di Zaha Hadid Architects

È lo studio di architettura londinese Zaha Hadid guidato da Paolo Zilli ad aggiudicarsi il concorso di progettazione internazionale per la realizzazione del Grande Ospedale della Malpensa che unirà i due nosocomi di Busto Arsizio e Gallarate in una nuova struttura interconnessa, sostenibile e innovativa. È lo studio che ha progettato il Citylife Shoping District di Milano, in particolare la Torre Generali, nota come “Lo Storto”, mentre a Roma la stessa Zaha Hadid ( morta nel 2016) aveva firmato il Museo Maxxi.

I termini per il bando si erano chiusi il 20 marzo scorso con una significativa adesione: 23 gli studi di progettazione che avevano presentato le proprie idee, seguendo le indicazioni contenute nel bando. La Commissione Esaminatrice ha quindi scelto i cinque studi di progettazione finalisti.

Oggi, alle 16.30, la nomina del vincitore con la lettura della graduatoria delle proposte progettuali selezionate, associando ai codici alfanumerici che identificavano i progetti i corrispondenti nominativi dei cinque progettisti, sino ad oggi rimasti anonimi, con conseguente proclamazione del vincitore del concorso.

La graduatoria, ora provvisoria, sarà confermata solo dopo l’esito delle verifiche di legge sul possesso, da parte dei cinque finalisti, dei requisiti generali.

La cerimonia di proclamazione del vincitore e la pubblicazione dei cinque progetti in concorso è fissata per la fine di novembre con la presentazione del progetto vincitore