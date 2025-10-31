Il medico di base si trasferisce da Castiglione Olona a Castelseprio, le precisazioni del Comune

Il sindaco di Castiglione Olona Giancarlo Frigeri interviene con una lettera di precisazioni in merito al trasferimento dell’ambulatorio della dottoressa Anahid Balian da Castiglione Olona a Castelseprio, che sta creando lamentele in paese.

«Negli ultimi giorni sono pervenute all’Amministrazione comunale diverse segnalazioni riguardo al trasferimento dell’attività della dottoressa Anahid Balian, medico di medicina generale, presso il Comune di Castelseprio. Sappiamo che questo cambiamento può creare difficoltà, soprattutto per le persone più anziane o con problemi di mobilità, e comprendiamo pienamente il disagio espresso da molti cittadini. È tuttavia importante chiarire che la decisione relativa alla sede dell’ambulatorio rientra nella piena autonomia professionale della dottoressa, come previsto dalle disposizioni dell’Ats Insubria, poiché i Comuni di Castiglione Olona e Castelseprio fanno parte del medesimo ambito sanitario territoriale», spiega il sindaco.

«Il nostro Comune non è stato inizialmente coinvolto nel processo di definizione della nuova sede – precisa Frigeri – ma avrebbe volentieri messo a disposizione, se interpellato, spazi comunali idonei, come quelli presenti presso la frazione di Gornate Superiore o presso il Centro medico di Medicina generale. Pur non avendo competenza diretta nella scelta della sede, l’Amministrazione si è già attivata per segnalare ad Ats il disagio riscontrato da parte dei cittadini, chiedendo di valutare ogni possibile soluzione che possa ridurre le difficoltà di accesso alle cure, in particolare per le persone più fragili».

A questo proposito il sindaco ha contattato i dirigenti di Ats Insubria per approfondire la situazione e cercare possibili alternative,« ma dice Frigeri – va segnalato che la dottoressa Anahid Balian ha declinato l’invito a un incontro con il sindaco. Ringraziando tutti per la collaborazione, la comprensione e il senso civico dimostrato, l’Amministrazione comunale continuerà a seguire la situazione e a tenere aggiornati i cittadini sugli sviluppi, con l’obiettivo di garantire sempre la massima tutela dei bisogni e del benessere della nostra comunità».