Il mese della prevenzione riparte con la “camminata rosa” al parco Alto Milanese

Sabato 4 ottobre alle 9.45 avrà inizio il mese della prevenzione con la prima iniziativa che si terrà al parco Alto Milanese che ospiterà la “camminata rosa”, un percorso a passo libero di circa 4 km con partenza dall’ingresso Baitina in via Azimonti, Castellanza.

L’iniziativa, promossa dalla Città di Legnano, è a sostegno della fondazione Veronesi: l’iscrizione prevede un contributo volontario e l’intero ricavato sarà destinato alla ricerca contro i tumori femminili.