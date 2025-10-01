Varese News

Il mese della prevenzione riparte con la “camminata rosa” al parco Alto Milanese

Si terrà il 4 ottobre la camminata benefica al parco Alto Milanese con le Pink Ambassador di fondazione veronesi a sostegno della ricerca contro i tumori femminili

arcisate - camminata in rosa 2016

Sabato 4 ottobre alle 9.45 avrà inizio il mese della prevenzione con la prima iniziativa che si terrà al parco Alto Milanese che ospiterà la “camminata rosa”, un percorso a passo libero di circa 4 km con partenza dall’ingresso Baitina in via Azimonti, Castellanza.

L’iniziativa, promossa dalla Città di Legnano, è a sostegno della fondazione Veronesi: l’iscrizione prevede un contributo volontario e l’intero ricavato sarà destinato alla ricerca contro i tumori femminili.

Pubblicato il 01 Ottobre 2025
