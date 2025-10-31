“Il momento più bello della festa è quando sorridono i bambini al mio arrivo”: parola di San Martino

Non capita tutti i giorni di intervistare un santo. Eppure Fabio Zancan, che da due anni veste i panni di San Martino nel corteo storico della festa varesina, che quest’anno si terrà nel weekend dell’8 e il 9 novembre, si presta volentieri a raccontare la sua esperienza.

Originario di Luvinate, dove gestisce l’agriturismo Valtinella, Fabio è stato scelto nel 2024 per interpretare il santo della carità insieme al suo fedele compagno: Sugar, un magnifico Lipizzano bianco, un rappresentante di quelli che chiamano “i cavalli d’oro”.

La prima esperienza, lo scorso anno, lo ha letteralmente conquistato. «Mi è andata benissimo, sono rimasto allibito da quanta gente c’era» racconta Fabio, che per quest’anno si aspetta lo stesso “fiume di gente” che ha caratterizzato l’edizione 2024.

Ma non è la folla in sé ad averlo colpito di più: «Il ricordo che mi porto più dietro è il sorriso dei bambini quando mi hanno visto arrivare e quando ho diviso il mantello per donarlo» confessa il figurante, rivelando come quel gesto simbolico acquisti un significato particolare quando gli occhi dei più piccoli si illuminano.

Non a caso, durante la presentazione della festa, Marina Mazzoli, regista dello spettacolo dedicato a san Martino e volontaria, aveva sottolineato con soddisfazione che era stato trovato il San Martino perfetto, tanto che il comitato organizzatore non ha più intenzione di lasciarselo sfuggire. Come si dice in questi casi: trovato un San Martino (e il suo cavallo bianco), non lo si molla più.

L’appuntamento per vedere Fabio e Sugar in azione è per domenica 9 novembre alle 16, quando partirà il corteo storico da via San Martino, accompagnato dalla Banda della Rasa, per concludersi con la rappresentazione della vita del santo .