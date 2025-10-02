Il Movimento 5 Stelle di Saronno sollecita l’Amministrazione: “E’ tempo di riconoscere lo Stato di Palestina”

Il Movimento 5 Stelle di Saronno torna a chiedere con forza alla sindaca e all’Amministrazione comunale di esprimersi ufficialmente sul riconoscimento dello Stato di Palestina.

«Già lo scorso luglio, in occasione della manifestazione “Rompiamo il silenzio” in piazza Libertà, alla presenza della sindaca e del prevosto, il M5S aveva sollecitato l’avvio di una mozione di maggioranza, fornendo anche documentazione utile – tra cui la mozione approvata all’unanimità dal Consiglio comunale di Varese – spiegano i responsabili del movimento – Nonostante i ripetuti solleciti, nulla è stato fatto. Eppure, un atto simbolico come questo avrebbe un forte valore politico e umano. Non cambierebbe gli equilibri internazionali, ma sarebbe un segnale chiaro di responsabilità, di giustizia e di vicinanza alle vittime innocenti di un conflitto che, ogni giorno, provoca la morte di decine di civili, in gran parte donne e bambini».

«Molti comuni italiani, piccoli e grandi, hanno già dato questo segnale – aggiungono – È il momento che anche Saronno faccia la sua parte, dimostrando di credere davvero nei valori di umanità, pace e diritto internazionale. Il M5S Saronno chiede alla sindaca e al Consiglio comunale di non restare in silenzio e di approvare al più presto la mozione per il riconoscimento dello Stato di Palestina. Se non ora, quando?».