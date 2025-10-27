Il neo assessore Debora Massari si presenta a Palazzo Lombardia: “Dialogo con i territori alla base del mio impegno”

È stata ufficialmente presentata questa mattina a Palazzo Lombardia la nuova assessora regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda, Debora Massari, subentrata a Barbara Mazzali. All’incontro con la stampa erano presenti il presidente della Regione Attilio Fontana e l’assessore alla Sicurezza Romano La Russa, in rappresentanza di Fratelli d’Italia.

Massari, bresciana, laureata in Scienze e Tecnologie Alimentari, vanta un percorso imprenditoriale di successo nel settore delle startup e una solida esperienza nel marketing e sviluppo del business, maturata anche all’interno dell’impresa di famiglia.

Fontana: “Una sfida avvincente per la Lombardia”

Nel suo intervento, il presidente Attilio Fontana ha dato il benvenuto alla nuova componente della Giunta, sottolineando il rilievo delle deleghe affidate:

«Le auguro buon lavoro. La sfida che si appresta a intraprendere non solo è importante, ma avvincente. Dal turismo alla moda, passando per il marketing territoriale: sono tutte materie fondamentali per affermare ulteriormente la centralità della Lombardia a livello nazionale e internazionale».

Massari: “Onorata, emozionata e pronta a lavorare con i territori”

Visibilmente emozionata, Massari ha espresso gratitudine e determinazione:

«Sono innanzitutto onorata ed emozionata di entrare a far parte di questa squadra. Ringrazio il presidente Fontana e Barbara Mazzali per il lavoro svolto finora. Ma sono anche orgogliosa e motivata».

Al centro della sua visione, ha assicurato, ci sarà un dialogo costante con i territori e con chi vi opera quotidianamente, «nel rispetto dei cittadini lombardi e con forte senso istituzionale».

Chi è Debora Massari

Oltre all’impegno imprenditoriale, Debora Massari è anche appassionata di sport, in particolare di tennis, e attiva nel volontariato e in iniziative di beneficenza.

Il suo profilo multidisciplinare la colloca come figura ponte tra innovazione, territorio e promozione, in un comparto – quello di turismo, moda e marketing territoriale – strategico per lo sviluppo economico e culturale della Lombardia.