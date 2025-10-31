“Il pane non può aspettare”: a Besozzo il romanzo di Buffa su Castello Cabiaglio durante la guerra

Un viaggio nella memoria tra storia e narrativa con l’autore Pier Vittorio Buffa e le letture teatrali della Compagnia Duse nella biblioteca comunale di Besozzo

Una serata dedicata alla memoria, alla letteratura e alla storia. Venerdì 7 novembre alle ore 20.45, la Biblioteca Comunale di Besozzo ospiterà Pier Vittorio Buffa per la presentazione del suo ultimo romanzo “Il pane non può aspettare”.

La guerra raccontata attraverso le vite dei piccoli borghi

Il libro, pubblicato da Piemme, intreccia la grande storia del secondo conflitto mondiale con le vicende quotidiane degli abitanti di Castello Cabiaglio, piccolo borgo montano in provincia di Varese. Un racconto corale che fa emergere il valore della memoria e della resistenza, attraverso uno stile narrativo che unisce rigore storico e sensibilità umana. «Il pane non può aspettare» non è solo un titolo evocativo, ma anche un modo per dire che la vita, anche nelle sue forme più essenziali, non si ferma neppure davanti alla guerra.

Una serata di parole e teatro

All’incontro parteciperà anche la Compagnia Duse, che arricchirà la serata con letture sceniche tratte dal romanzo, dando voce ai personaggi e alle emozioni del libro. L’iniziativa si svolgerà nella Sala Letture della Biblioteca Comunale di via Mazzini 10.

L’ingresso è gratuito e, al termine della serata, sarà possibile incontrare l’autore per il firmacopie.

Un evento per riflettere sul presente attraverso il passato

L’evento è promosso dal Comune di Besozzo e si inserisce tra le iniziative culturali autunnali pensate per offrire alla cittadinanza momenti di riflessione, confronto e approfondimento storico attraverso la narrativa.