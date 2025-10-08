Il profumo del Moreyball e l’occhio del videomaker nella nuova puntata di “Luci a Masnago”

Dopo l’esordio “col botto” (con l’intervista al presidente uscente di Legabasket Umberto Gandini), torna su Radio Materia la trasmissione dedicata a tutto ciò che ruota intorno alla Pallacanestro Varese. Giovedì 9 ottobre dalle 14, va in onda in diretta la nuova puntata di “Luci a Masnago” con Matteo Bettoni, Francesco Brezzi e Damiano Franzetti.

Tanti gli argomenti sul tavolo dei tre conduttori: prima di tutto la vittoria “al profumo di Moreyball” (le metodologia di gioco adottata negli scorsi anni da Varese) ottenuta a Sassari dalla Openjobmetis domenica scorsa.

E poi il durissimo impegno cha attende la squadra di Kastritis: sabato a Masnago arriva Milano e l’occasione è buona per ricordi e personaggi che hanno fatto la storia del derby lombardo.

L’asse Varese-Milano farà da sfondo anche alla “storia della settimana” mentre il personaggio protagonista del compleanno del giorno sarà davvero uno “coi baffi”.

Infine sarà inaugurata la rubrica “Gente di Masnago” con la quale, ogni settimana sarà raccontata l’esperienza delle persone che al palazzetto vivono, lavorano e che hanno un rapporto particolare con “l’arena biancorossa”. L’ospite di questa puntata sarà Stefano Soru, apprezzato videomaker che da alcuni anni realizza le clip e i video ufficiali di Pallacanestro Varese.

Insomma, un appuntamento da non perdere al quale tutti possono contribuire mandando un messaggio (scritto o vocale) via WhatsApp al numero di telefono di Radio Materia: 353-4848857.

Ascoltare Radio Materia è facile: lo si può fare attraverso la pagina ufficiale (CLICCANDO QUI) o utilizzando i siti che permettono di raggiungere più emittenti (come Radio Garden, che è gratuito: QUI).

Chi dovesse perdersi la diretta può recuperare cercando “Luci a Masnago” sulle principali piattaforme di podcast (la puntata sarà caricata nel pomeriggio): QUI la pagina di Spreaker ma ce ne sono di analoghe anche su Spotify, Amazon Music, Apple Podcast e altro ancora. Vi consigliamo di cliccare “mi piace” sulla vostra piattaforma per restare aggiornati sulle novità.

Infine, per prepararvi al meglio all’ascolto di “Luci a Masnago” vi suggeriamo di ascoltare anche l’altro podcast dedicato alla Openjobmetis, “Dal Parquet”, pubblicato ogni lunedì mattina e curato da Damiano Franzetti con la collaborazione di Roberto Conti. Qui sotto trovate la prima puntata della nuova stagione.