Il racconto della Sumud Flotilla, il viaggio e l’assalto: a Cardano il racconto di Paolo Romano

Dalla Sumud Flotilla a Cardano al Campo: giovedì 16 ottobre Paolo Romano, consigliere regionale della Lombardia, sarà ospite al circolo Quarto Stato di Cardano, in un incontro organizzato dal locale Partito Democratico.

Romano – consigliere regionale eletto a Milano – era tra i rappresentanti eletti che si sono imbarcati sulla piccola flotta che voleva raggiungere Gaza, iniziativa internazionale volta a portare solidarietà e testimonianza diretta nei confronti del popolo palestinese.

«L’incontro sarà un’occasione per approfondire, attraverso la voce di un protagonista, i temi

della pace, dei diritti umani e della cooperazione internazionale, in un momento storico in

cui il dialogo e la solidarietà tra i popoli sono più che mai necessari» dice Domenico Parisi, segretario Pd di Cardano al Campo. A moderare la serata ci sarà Alice Bernardoni, segretaria provinciale del Partito Democratico.

L’appuntamento è per giovedì 16 ottobre alle ore 21.00 al Circolo Quarto Stato, in via Vittorio Veneto 1.L’ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza.