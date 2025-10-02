Il team Vannacci replica al sindaco di Morazzone: “Se siete una comunità aperta, ospiterete il dibattito”

La polemica sull’eventuale presenza del generale Roberto Vannacci per un incontro a Morazzone non si placa. Dopo la netta presa di posizione di ieri da parte del sindaco Maurizio Mazzucchelli, che aveva dichiarato la comunità all’oscuro dell’iniziativa e non intenzionata a prestarsi a polemiche, è arrivata oggi la replica del Team Vannacci attraverso Stefania Bardelli.

La portavoce interviene direttamente sulle dichiarazioni del primo cittadino, sottolineando l’importanza del pluralismo e del confronto civile.

La replica giunge per chiarire la volontà degli organizzatori di tenere il dibattito pubblico e ribadire la correttezza delle procedure adottate.

“Rispondo al sindaco di Morazzone, Maurizio Mazzucchelli, augurandomi sinceramente che il tanto celebrato pluralismo trovi concreta applicazione. Se davvero Morazzone intende presentarsi come una comunità aperta e rispettosa del confronto, non avrà difficoltà a ospitare un dibattito serio e civile sui temi della sicurezza e della remigrazione sul nostro territorio, dibattito al quale prenderà parte anche il Generale Roberto Vannacci,” ha dichiarato Bardelli.

La nota di risposta sottolinea, inoltre, che l’iniziativa non sarebbe stata portata avanti senza i canali ufficiali e un preliminare contatto con l’amministrazione: “Sottolineo, infine, che stiamo seguendo i canali ufficiali e che, da mesi, portiamo avanti un dialogo costante e collaborativo con gli assessori comunali. Il Team Vidoletti va avanti, con coraggio e contro i pregiudizi”.