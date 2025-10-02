Il team Vannacci replica al sindaco di Morazzone: “Se siete una comunità aperta, ospiterete il dibattito”
La polemica sull'eventuale presenza del generale Roberto Vannacci per un incontro a Morazzone non si placa. Oggi la replica di Stefania Bardelli
La polemica sull’eventuale presenza del generale Roberto Vannacci per un incontro a Morazzone non si placa. Dopo la netta presa di posizione di ieri da parte del sindaco Maurizio Mazzucchelli, che aveva dichiarato la comunità all’oscuro dell’iniziativa e non intenzionata a prestarsi a polemiche, è arrivata oggi la replica del Team Vannacci attraverso Stefania Bardelli.
La portavoce interviene direttamente sulle dichiarazioni del primo cittadino, sottolineando l’importanza del pluralismo e del confronto civile.
La replica giunge per chiarire la volontà degli organizzatori di tenere il dibattito pubblico e ribadire la correttezza delle procedure adottate.
“Rispondo al sindaco di Morazzone, Maurizio Mazzucchelli, augurandomi sinceramente che il tanto celebrato pluralismo trovi concreta applicazione. Se davvero Morazzone intende presentarsi come una comunità aperta e rispettosa del confronto, non avrà difficoltà a ospitare un dibattito serio e civile sui temi della sicurezza e della remigrazione sul nostro territorio, dibattito al quale prenderà parte anche il Generale Roberto Vannacci,” ha dichiarato Bardelli.
La nota di risposta sottolinea, inoltre, che l’iniziativa non sarebbe stata portata avanti senza i canali ufficiali e un preliminare contatto con l’amministrazione: “Sottolineo, infine, che stiamo seguendo i canali ufficiali e che, da mesi, portiamo avanti un dialogo costante e collaborativo con gli assessori comunali. Il Team Vidoletti va avanti, con coraggio e contro i pregiudizi”.
Vannacci a Morazzone? “Il comune non ne sa niente e non intendiamo prestarci a polemiche”
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
befania.va su Dal primo ottobre prende il via la campagna vaccinale contro l'influenza
Giuseppe Giudici su Polo logistico di Olgiate Olona, il sindaco Montano rassicura: "Non creerà problemi ambientali"
tremaghi su Varese rende omaggio al fotografo Giorgio Casali
Felice su Come sarà lo sciopero dei trasporti di lunedì 22 settembre
ccerfo su Decidere bene nell’era del rumore. Da New York a Varese: che cosa impariamo dalla vita (compressa) dei leader
lucausa744 su Duemila sacchi di rifiuti abbandonati in un anno, il sindaco di Brenta Ballardin: “Con la nuova legge stop all’impunità”
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.