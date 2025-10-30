Il tecnico della nazionale Luca Banchi in visita alla Openjobmetis
L'allenatore azzurro, che ha recentemente preso il posto di Gianmarco Pozzecco, è stato a Masnago giovedì 30 ottobre
Mattinata di visite, giovedì 30 ottobre, in casa Openjobmetis. Al Campus di Masnago è infatti stato ospitato il neo allenatore della nazionale di basket italiana Luca Banchi, che ha recentemente preso il posto di Gianmarco Pozzecco sulla panchina azzura.
Ad accogliere il selezionatore è stato Toto Bulgheroni (foto Pallacanestro Varese). Poi Banchi, dopo aver assistito all’allenamento mattutino di coach Ioannis Kastritis – il primo anche per il nuovo arrivo Ike Iroegbu -, ha parlato anche con gli italiani del gruppo biancorosso.
