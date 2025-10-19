Varese News

Varese Laghi

Il tour del Pd nei quartieri di Varese comincia da San Fermo: “Un polo che cresce e attrae”

Sabato 18 ottobre prima tappa del percorso democratico nei rioni della città: focus sul nuovo polo scolastico-sportivo e sulla palestra di roccia. Lozza: “La nostra identità nasce nei quartieri, nessuno resti indietro”

PD Varese

È partito da San Fermo il tour del Partito Democratico nei quartieri di Varese, pensato per ascoltare i cittadini e raccontare i progetti avviati in città.

Sabato 18 ottobre il quartiere ha ospitato la prima tappa, alla presenza del sindaco Davide Galimberti, del senatore Alessandro Alfieri e di diversi amministratori locali.

Al centro della visita ci sono stati il nuovo polo scolastico-sportivo e la palestra di roccia, interventi in corso che interessano direttamente il quartiere.

Come ha ricordato la segretaria cittadina Manuela Lozza: “Varese sta cambiando e migliorando, a partire dai suoi quartieri. La nostra identità nasce nei rioni e nelle castellanze, e il PD ha sempre creduto in un progetto politico e amministrativo capace di riportare luoghi come San Fermo al centro della vita cittadina”.

Il percorso proseguirà con nuove tappe nei diversi quartieri della città, in calendario nelle prossime settimane.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 19 Ottobre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.