Il tour del Pd nei quartieri di Varese comincia da San Fermo: “Un polo che cresce e attrae”

È partito da San Fermo il tour del Partito Democratico nei quartieri di Varese, pensato per ascoltare i cittadini e raccontare i progetti avviati in città.

Sabato 18 ottobre il quartiere ha ospitato la prima tappa, alla presenza del sindaco Davide Galimberti, del senatore Alessandro Alfieri e di diversi amministratori locali.

Al centro della visita ci sono stati il nuovo polo scolastico-sportivo e la palestra di roccia, interventi in corso che interessano direttamente il quartiere.

Come ha ricordato la segretaria cittadina Manuela Lozza: “Varese sta cambiando e migliorando, a partire dai suoi quartieri. La nostra identità nasce nei rioni e nelle castellanze, e il PD ha sempre creduto in un progetto politico e amministrativo capace di riportare luoghi come San Fermo al centro della vita cittadina”.

Il percorso proseguirà con nuove tappe nei diversi quartieri della città, in calendario nelle prossime settimane.