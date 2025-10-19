Il tour del Pd nei quartieri di Varese comincia da San Fermo: “Un polo che cresce e attrae”
Sabato 18 ottobre prima tappa del percorso democratico nei rioni della città: focus sul nuovo polo scolastico-sportivo e sulla palestra di roccia. Lozza: “La nostra identità nasce nei quartieri, nessuno resti indietro”
È partito da San Fermo il tour del Partito Democratico nei quartieri di Varese, pensato per ascoltare i cittadini e raccontare i progetti avviati in città.
Sabato 18 ottobre il quartiere ha ospitato la prima tappa, alla presenza del sindaco Davide Galimberti, del senatore Alessandro Alfieri e di diversi amministratori locali.
Al centro della visita ci sono stati il nuovo polo scolastico-sportivo e la palestra di roccia, interventi in corso che interessano direttamente il quartiere.
Come ha ricordato la segretaria cittadina Manuela Lozza: “Varese sta cambiando e migliorando, a partire dai suoi quartieri. La nostra identità nasce nei rioni e nelle castellanze, e il PD ha sempre creduto in un progetto politico e amministrativo capace di riportare luoghi come San Fermo al centro della vita cittadina”.
Il percorso proseguirà con nuove tappe nei diversi quartieri della città, in calendario nelle prossime settimane.
