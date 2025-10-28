Il vescovo di Como Oscar Cantoni in visita pastorale in Valcuvia
Cinque giorni - dal 5 al 9 novembre - di incontri, riflessione e preghiera nelle località del Vicariato di Canonica-Cittiglio, che fa parte della diocesi lariana
All’interno della provincia di Varese c’è un’area che non fa parte – come la grande maggioranza del territorio – della Diocesi di Milano e che invece appartiene alla Diocesi di Como: è quella dei Vicariati di Marchirolo e di Canonica-Cittiglio (un tempo era la Zona della Valli Varesine) che comprende una dozzina di comunità pastorali e numerosi paesi dell’Alto Varesotto.
Proprio in uno dei due Vicariati, quello di Canonica – Cittiglio, è in programma la prossima visita pastorale del vescovo, il cardinale Oscar Cantoni, 75 anni, nominato porporato da papa Francesco. La visita si articola su cinque giorni (dal 5 al 9 novembre) di incontri, preghiera e confronto e coinvolgerà parrocchie, religiosi, laici impegnati nei ministeri e giovani.
IL PROGRAMMA
La visita si aprirà mercoledì 5 novembre, con una celebrazione penitenziale alle ore 20.45 nella chiesa di Cittiglio. Un momento di preghiera comunitaria che segnerà l’inizio di questo cammino condiviso.
Venerdì 7 novembre, il vescovo incontrerà alle ore 15.00 i presbiteri e i diaconi del vicariato presso il convento dei Padri Passionisti. In serata, alle 20.45, nella chiesa del convento di Azzio, è prevista l’apertura ufficiale della visita pastorale, con accoglienza del vescovo, Lectio Divina e Adorazione Eucaristica.
La giornata di sabato 8 novembre sarà dedicata al confronto con le realtà laicali. Alle 10.00, sempre al convento dei Padri Passionisti, il vescovo incontrerà il Consiglio Pastorale Vicariale per un momento di preghiera e dialogo. Alle 14.30, l’incontro si estenderà a tutte le persone coinvolte nei vari ministeri parrocchiali: un’occasione di ascolto, meditazione e confronto sul cammino delle comunità.
In serata, alle 20.45, la parrocchia di Cittiglio ospiterà l’incontro con adolescenti e giovani, per un momento di preghiera e condivisione.
La visita pastorale si concluderà domenica 9 novembre, alle ore 15.00, con una solenne Concelebrazione Eucaristica nella chiesa di Canonica di Cuveglio, presieduta dal vescovo Cantoni. Sarà il momento culminante di un percorso di ascolto e partecipazione che coinvolgerà tutte le parrocchie del vicariato.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
massimiliano_buzzi su Un fiume di contanti da Malpensa, soldi anche nelle patatine, sequestri e multe
axelzzz85 su Traffico rallentato nella zona del ponte di Vedano per incidente sulla tangenziale di Varese a Lozza
Roberto Morandi su Tra Gemonio e Cittiglio si fa spazio per un secondo binario: sarà pronto a inizio 2027
MATIEM su Tra Gemonio e Cittiglio si fa spazio per un secondo binario: sarà pronto a inizio 2027
Ferdy su L'Agenzia Formativa della Provincia di Varese risponde al grido di allarme del settore socio-sanitario
lenny54 su Colpi in testa e umiliazioni, il racconto della Flotilla a Cardano. "Ma l'attenzione deve andare a Gaza"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.