Il vescovo di Como Oscar Cantoni in visita pastorale in Valcuvia

All’interno della provincia di Varese c’è un’area che non fa parte – come la grande maggioranza del territorio – della Diocesi di Milano e che invece appartiene alla Diocesi di Como: è quella dei Vicariati di Marchirolo e di Canonica-Cittiglio (un tempo era la Zona della Valli Varesine) che comprende una dozzina di comunità pastorali e numerosi paesi dell’Alto Varesotto.

Proprio in uno dei due Vicariati, quello di Canonica – Cittiglio, è in programma la prossima visita pastorale del vescovo, il cardinale Oscar Cantoni, 75 anni, nominato porporato da papa Francesco. La visita si articola su cinque giorni (dal 5 al 9 novembre) di incontri, preghiera e confronto e coinvolgerà parrocchie, religiosi, laici impegnati nei ministeri e giovani.

IL PROGRAMMA

La visita si aprirà mercoledì 5 novembre, con una celebrazione penitenziale alle ore 20.45 nella chiesa di Cittiglio. Un momento di preghiera comunitaria che segnerà l’inizio di questo cammino condiviso.

Venerdì 7 novembre, il vescovo incontrerà alle ore 15.00 i presbiteri e i diaconi del vicariato presso il convento dei Padri Passionisti. In serata, alle 20.45, nella chiesa del convento di Azzio, è prevista l’apertura ufficiale della visita pastorale, con accoglienza del vescovo, Lectio Divina e Adorazione Eucaristica.

La giornata di sabato 8 novembre sarà dedicata al confronto con le realtà laicali. Alle 10.00, sempre al convento dei Padri Passionisti, il vescovo incontrerà il Consiglio Pastorale Vicariale per un momento di preghiera e dialogo. Alle 14.30, l’incontro si estenderà a tutte le persone coinvolte nei vari ministeri parrocchiali: un’occasione di ascolto, meditazione e confronto sul cammino delle comunità.

In serata, alle 20.45, la parrocchia di Cittiglio ospiterà l’incontro con adolescenti e giovani, per un momento di preghiera e condivisione.

La visita pastorale si concluderà domenica 9 novembre, alle ore 15.00, con una solenne Concelebrazione Eucaristica nella chiesa di Canonica di Cuveglio, presieduta dal vescovo Cantoni. Sarà il momento culminante di un percorso di ascolto e partecipazione che coinvolgerà tutte le parrocchie del vicariato.