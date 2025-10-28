Varese News

Varese Laghi

Il vescovo di Como Oscar Cantoni in visita pastorale in Valcuvia

Cinque giorni - dal 5 al 9 novembre - di incontri, riflessione e preghiera nelle località del Vicariato di Canonica-Cittiglio, che fa parte della diocesi lariana

monsignor oscar cantoni vescovo di como

All’interno della provincia di Varese c’è un’area che non fa parte – come la grande maggioranza del territorio – della Diocesi di Milano e che invece appartiene alla Diocesi di Como: è quella dei Vicariati di Marchirolo e di Canonica-Cittiglio (un tempo era la Zona della Valli Varesine) che comprende una dozzina di comunità pastorali e numerosi paesi dell’Alto Varesotto.

Proprio in uno dei due Vicariati, quello di Canonica – Cittiglio, è in programma la prossima visita pastorale del vescovo, il cardinale Oscar Cantoni, 75 anni, nominato porporato da papa Francesco. La visita si articola su cinque giorni (dal 5 al 9 novembre) di incontri, preghiera e confronto e coinvolgerà parrocchie, religiosi, laici impegnati nei ministeri e giovani.

IL PROGRAMMA

La visita si aprirà mercoledì 5 novembre, con una celebrazione penitenziale alle ore 20.45 nella chiesa di Cittiglio. Un momento di preghiera comunitaria che segnerà l’inizio di questo cammino condiviso.

Venerdì 7 novembre, il vescovo incontrerà alle ore 15.00 i presbiteri e i diaconi del vicariato presso il convento dei Padri Passionisti. In serata, alle 20.45, nella chiesa del convento di Azzio, è prevista l’apertura ufficiale della visita pastorale, con accoglienza del vescovo, Lectio Divina e Adorazione Eucaristica.

La giornata di sabato 8 novembre sarà dedicata al confronto con le realtà laicali. Alle 10.00, sempre al convento dei Padri Passionisti, il vescovo incontrerà il Consiglio Pastorale Vicariale per un momento di preghiera e dialogo. Alle 14.30, l’incontro si estenderà a tutte le persone coinvolte nei vari ministeri parrocchiali: un’occasione di ascolto, meditazione e confronto sul cammino delle comunità.
In serata, alle 20.45, la parrocchia di Cittiglio ospiterà l’incontro con adolescenti e giovani, per un momento di preghiera e condivisione.

La visita pastorale si concluderà domenica 9 novembre, alle ore 15.00, con una solenne Concelebrazione Eucaristica nella chiesa di Canonica di Cuveglio, presieduta dal vescovo Cantoni. Sarà il momento culminante di un percorso di ascolto e partecipazione che coinvolgerà tutte le parrocchie del vicariato.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 28 Ottobre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.