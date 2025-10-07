Il Viandante di Varese festeggia dieci anni di solidarietà con tre giorni di eventi

Spettacoli teatrali, tavole rotonde e un pranzo tutti insieme a Casa Arca: è il programma della tre giorni organizzata per festeggiare l’importante anniversario

Il Centro Diurno il Viandante ha raggiunto un traguardo importante, quello dei dieci anni di attività sul territorio varesino, al servizio di chi è in difficoltà. Per questo, l’associazione ha organizzato tre giorni di eventi dal 10 al 12 ottobre, tra teatro, riflessioni e convivialità.

Si comincia venerdì 10 ottobre alle 2 all’Oratorio della Rasa in via San Gottardo, dove la compagnia Non Solo Teatro presenta “Pillole“, uno spettacolo che con intelligente comicità racconta le vicende della vita quotidiana. La serata sarà anche un’occasione per sostenere concretamente il Viandante: saranno infatti disponibili calendari e dolcetti i cui proventi andranno a favore delle attività del centro.

Sabato 11 ottobre nella sala Varesevive, in via San Francesco d’Assisi 26. Alle 17 si terrà la tavola rotonda “Verso un futuro solidale, 10 anni di collaborazione ed esperienza del Viandante“, un momento di confronto con diversi relatori per fare il punto sul percorso compiuto e guardare alle prospettive future. A seguire, la parte culturale si arricchisce con una lettura di poesia tratta dalla mostra “Vita ai Margini” di Lorenzo Luini, allestita al chiostro di Voltorre, accompagnata da musica d’arpa. Verrà inoltre presentato il Calendario del Viandante 2026, prima dell’apericena conclusivo. L’ingresso è libero con donazione consapevole.

La festa si conclude domenica 12 ottobre a Casa Arca in via Tonale 31, con “Festa con i nostri Ospiti”. Dalle 11.30 pranzo polenta, gorgonzola e spezzatino aperto a tutti, organizzato insieme agli Alpini e alla Croce Rossa. Un momento di condivisione che ben rappresenta lo spirito del Viandante: creare ponti, abbattere barriere, costruire comunità. I posti sono limitati ed è possibile anche prenotare l’asporto chiamando il numero 328.813008.

Sulle attività di Casa Arca nel centro diurno il Viandante, Radio Materia ha anche dedicato una puntata della sua rubrica “Soci all Time”, che si può ascoltare in podcast QUI.