Immagina la tua città nel 2035: a Materia arriva la campagna #FacciamociSpazio

Martedì 14 ottobre, dalle ore 19:30, Materia diventa il palcoscenico del futuro urbano. La campagna #FacciamociSpazio, ideata da Giovanni Mori, approda nell’hub culturale di Castronno con l’obiettivo di coinvolgere cittadini, associazioni e studenti nella costruzione di visioni collettive per il 2035.

Dopo aver attraversato più di quaranta città italiane, da Firenze a Rimini, l’iniziativa porta con sé strumenti pratici e momenti creativi per ripensare lo spazio urbano, trasformando idee in possibili azioni concrete.

Il programma

– 19:30 – Apertura e presentazione della campagna;

– 20:30 – Laboratorio “Sogni impossibili di realtà possibili”, per immaginare la città del futuro;

– 21:00 – Restituzione dei lavori e chiacchiere conviviali

#FacciamociSpazio invita a ripensare città più vivibili: meno asfalto, più verde, spazi pubblici riqualificati e strade a misura di comunità. L’iniziativa non si limita a generare idee: in ogni tappa le proposte vengono raccolte e portate alle amministrazioni locali, trasformando sogni collettivi in possibili realtà.

A Materia la domanda è aperta: come vogliamo abitare, muoverci e vivere la città nel 2035? L’appuntamento è in via Confalonieri 5 Sant’Alessandro Castronno: porta le tue idee e contribuisci a disegnare insieme il futuro urbano.