Immaginare il futuro delle fornaci di Cazzago Brabbia: a Materia il videoracconto dell’architettura che rigenera la comunità

Il racconto con un documentario in anteprima assoluta e le voci dei protagonisti di un mese di progettazione, cultura e visioni condivise che hanno risvegliato un luogo simbolo del territorio, la ex fornace di Cazzago Brabbia

Il 15 ottobre ci sarà un’occasione unica per scoprire come l’architettura possa essere uno strumento potente per la rigenerazione urbana e la coesione sociale. Materia Spazio Libero (via Confalonieri 5, Sant’Alessandro Castronno) ospiterà il racconto di Another Summer School, il progetto che ha coinvolto giovani creativi provenienti da tutto il mondo in un workshop di autocostruzione straordinario. L’evento, che avrà luogo alle ore 21.00, vedrà protagonista il regista varesino Paolo Boriani, che ha documentato l’intera esperienza attraverso un film che esplora la forza della progettazione partecipativa. Il suo documentario andrà in scena per la prima volta negli spazi di Materia.

Un evento che era stato programmato per lo scorso maggio, ma che è stato rinviato per via della tragedia che ha colpito la comunità di Cazzago Brabbia, l’incidente al pullman con a bordo gli alunni della scuola primaria del paese che è costato la vita alla maestra Domenica Russo, per tutti “Nika”. Abbiamo deciso di riproporlo con un pensiero che va inevitabilmente a lei, alla sua famiglia, ai suoi colleghi e ai suoi alunni.

Il workshop si è svolto nel cuore di Cazzago Brabbia, tra i suggestivi resti della ex fornace Quaglia & Colombo, trasformando questo spazio dimenticato in un polo di sperimentazione e dialogo internazionale. Another Summer School, organizzata dagli studi AMA e OASI, ha visto coinvolti giovani architetti e designer, che sotto la guida di docenti di rilievo internazionale come Duccio Maria Gambi, il collettivo KOSMOS architects (Mosca), Studio GISTO (Milano) e Inge Vinck (Belgio), hanno lavorato alla creazione di installazioni leggere e poetiche. Utilizzando materiali di recupero, i partecipanti hanno restituito nuova vita al parco della fornace, restituendo al luogo il suo valore culturale e simbolico.

Un progetto che va oltre la pratica architettonica

“Another Summer School” non si è limitato alla sola dimensione pratica della progettazione. Il progetto ha coinvolto la comunità locale attraverso un calendario ricco di eventi, che ha visto la partecipazione di importanti figure dell’architettura contemporanea, come Riccardo Blumer e Giacomo Borella dello studio Albori, che hanno animato le serate con incontri e conferenze, ma anche giochi e momenti di divertimento e condivisione nei luoghi simbolo del paese affacciato sul lago di Varese. La manifestazione ha creato un’opportunità di incontro tra i professionisti del settore e la comunità di Cazzago Brabbia, stimolando il dialogo e la condivisione di idee.

Il documentario di Paolo Boriani offrirà ora uno sguardo intimo su questa esperienza unica, documentando come l’architettura possa fungere da catalizzatore per la crescita e la rinascita dei luoghi. Con uno stile autentico e coinvolgente, il film porterà il pubblico a scoprire come un progetto di rigenerazione possa unire diverse voci, provenienti da culture diverse, in un obiettivo comune: dare nuova vita ai luoghi attraverso il design e la partecipazione attiva. Ne parlerà il regista insieme agli ideatori del progetto.

Un esempio di rigenerazione urbana che si inserisce nel panorama locale

Questo progetto si inserisce perfettamente in una tradizione di rigenerazione urbana che sta coinvolgendo e ha coinvolto diversi luoghi simbolo della provincia di Varese. L’esempio stesso di Materia Spazio Libero a Sant’Alessandro di Castronno, che da scuola primaria chiusa per carenza di studenti è in pochi mesi diventato un punto di riferimento culturale e sociale, che promuove eventi e attività che stimolano l’interazione tra le persone e la comunità locale, una struttura rigenerata in un ambiente che stimola la creatività, l’inclusione e la partecipazione a Castronno. Ma in provincia ci sono tanti esempi, come quello della gigantesca area dell’Isotta Fraschini a Saronno al centro di tanti progetti per trasformarla in un luogo aperto e sfruttabile dalla comunità fino all’ex cartiera di Besozzo, un altro spazio dismesso trasformato in luoghi di incontro, cultura e creatività, proprio come nel caso dei progetti ipotizzati per la ex fornace di Cazzago Brabbia nel mese di lavoro dell’Another Summer School. Tutti esempi, e ce ne sarebbero altre decine da citare e sottolineare, che dimostrano come la rigenerazione non riguardi solo gli edifici, ma anche le comunità che vi abitano, creando un ambiente vivace e innovativo che favorisce la crescita sociale, culturale ed economica del territorio.

Un’occasione per il pubblico varesino

Mercoledì 15 ottobre alle 21, la presentazione in anteprima assoluta del documentario segnerà un’occasione importante per riflettere sull’impatto che l’architettura può avere sul nostro vivere quotidiano e sul nostro rapporto con gli spazi che ci circondano. Non solo un progetto di costruzione, ma una vera e propria esperienza di comunità e partecipazione.

L’incontro a Materia Spazio Libero sarà quindi un’opportunità per conoscere questo progetto unico e per comprendere come, attraverso la collaborazione internazionale e la creatività, sia possibile dare una nuova vita ai luoghi abbandonati, favorendo la rigenerazione fisica e sociale delle nostre città.

