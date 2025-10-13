Varese News

Importante realtà dell’hotellerie internazionale ricerca personale

Doubletree by Hilton Solbiate Olona seleziona figure in area cucina, sala, eventi e front office. Contratto full-time

Doubletree by Hilton Solbiate Olona ricerca nuove figure professionali da inserire nel proprio organico. Le posizioni aperte riguardano diversi reparti dell’hotel e sono tutte a contratto full-time.

Le figure ricercate sono:

  • Sous Chef
  • Cuoco Capo Partita – ASSUNZIONE URGENTE
  • Addetto Sala e Bar
  • Reservation Agent
  • Congress & Event Manager
  • Restaurant & Banqueting Manager
  • Front Office Agent

Tutte le posizioni sono relative alla sede Doubletree by Hilton Solbiate Olona.

Per informazioni e candidature è possibile inviare il proprio cv all’indirizzo Vittorio.Aragona@Hilton.com.

Pubblicato il 13 Ottobre 2025
