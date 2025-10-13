Importante realtà dell’hotellerie internazionale ricerca personale
Doubletree by Hilton Solbiate Olona seleziona figure in area cucina, sala, eventi e front office. Contratto full-time
Doubletree by Hilton Solbiate Olona ricerca nuove figure professionali da inserire nel proprio organico. Le posizioni aperte riguardano diversi reparti dell’hotel e sono tutte a contratto full-time.
Le figure ricercate sono:
- Sous Chef
- Cuoco Capo Partita – ASSUNZIONE URGENTE
- Addetto Sala e Bar
- Reservation Agent
- Congress & Event Manager
- Restaurant & Banqueting Manager
- Front Office Agent
Tutte le posizioni sono relative alla sede Doubletree by Hilton Solbiate Olona.
Per informazioni e candidature è possibile inviare il proprio cv all’indirizzo Vittorio.Aragona@Hilton.com.
