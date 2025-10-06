Varese News

In fiamme un cumulo di rifiuti: intervento dei vigili del fuoco in via Gemona a Varese

I vigili hanno spento le fiamme prima che si diffondessero ad alcuni veicoli parcheggiati poco distante

Questa mattina, lunedì 6 ottobre, attorno alle ore 10:30, i vigili del fuoco sono intervenuti nel Comune di Varese in via Gemona per l’incendio di un cumulo di rifiuti nelle immediate vicinanze di alcune autovetture in sosta.

Il tempestivo intervento ha permesso di limitare le fiamme evitando che potessero coinvolgere i veicoli.

Pubblicato il 06 Ottobre 2025
